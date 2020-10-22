توزيع 3 أطنان من لحوم الأضاحي على المناطق الأكثر احتياجا بجنوب سيناء

تسلمت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، 3 أطنان لحوم، من وزارة الأوقاف ضمن حصتها من لحوم الأضاحي، لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بالمدن والقرى والوديان والتجمعات البدوية.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم، إنه جرى التنسيق بين جميع الإدارات بكافة المدن، والتضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، للوصول لأكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن إجمالي ما وصل للمحافظة من لحوم الأضاحي حتى الآن 13 طنًا من اللحوم، من إجمالي 15 طنًا، حصة محافظة جنوب سيناء من لحوم الأضاحي.

من جهة أخرى، استقبلت هيئة إدارة جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، عدد من الطلاب والطالبات الجدد، لإجراء المقابلات الشخصية، تمهيدًا للانتظام في الدراسة.

وأوضح الدكتور أشرف سعد، رئيس الجامعة، إنهاء تسجيل الطلاب بإدارة شؤون الطلبة، وإجراء المقابلات الشخصية عن طريق لجنة مكونة من أعضاء هيئة التدريس، وسط إجراءات احترازية والتزام كامل بالتعليمات الصحية والأدوات الوقائية.

جدير بالذكر أن جامعة الملك سلمان الأهلية بجنوب سيناء، جرى إقامتها على مساحة 720 ألف فدان ، وتقام على ثلاثة فروع، الأول بمدينة الطور، ويقام على مساحة 355 فدانًا، ويضم 7 كليات، هي: الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض.