التضامن: "حياة كريمة" هدفها تحسين المؤشرات الصحية للسكان

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الوحدة الصحية بالشيخ زين الدين ضمن افتتاحات مشروعات صندوق تحيا مصر للتنمية المتكاملة بمركز طهطا محافظة سوهاج، بحضور الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط ، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وأكدت القباج أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شهدت عدة تدخلات لتحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة وذلك من خلال توفير سكن كريم، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الصحية للسكان.

وأشارت إلى أنه تم الاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2018، لتحديد أفقر 1000 قرية، مرتبة حسب نسبة الفقراء بكل قرية، لافتة إلى أن المبادرة تتبني مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وتسعي لرفع مستوي المعيشة بتحسين مؤشرات نوعية الحياة والصحة والتعليم.

وافتتح صندوق "تحيا مصر"، مدرسة عرب بخواج الإعدادية ضمن المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى مركز طهطا في محافظة سوهاج، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما حضر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر".

يأتي ذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد وتم تطوير المدرسة التي تخدم 488 طالبًا وطالبة، كما تضمنت المرحلة الثانية مدرسة عرب بخواج الابتدائية وتخدم 917 طالبًا وطالبة، ومدرسة الشهيد احمد حسين عامر الابتدائية بعرب بخواج وتخدم 652 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الإعدادية وتضم 374 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية.