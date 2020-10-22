بين "الضرائب" و"استعادة القراءة".. مناورات مرشحي الفردي بمصر الجديدة

منذ انطلاق فترة الدعاية الانتخابية لمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، يتنافس 54 مرشحا بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" في محافظة القاهرة، على الترويج لبرامجهم الانتخابية بين الجولات واللقاءات والمؤتمرات، بجانب المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

طارق شكري: أهدف إلى ضمان استفادة الطبقة الوسطى من الضرائب

عقب لقاءاته بأهالي عزب الدائرة والفئات المختلفة بها، وعقد مؤتمر الدعائي الأول، قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "شركات عربية للتنمية والتطوير العمراني"، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والمرشح الفردي المستقل رقم "3"، إن الدولة لها دور كبير في الفترة الحالية، وبذلك مجهودا ضخما في مختلف المجالات.

وأضاف شكري، أن على الشعب الالتزام بدفع الضرائب، لتقديم للدولة حقها، بهدف تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والحكومة، مشيرا إلى أنه كمرشح لمجلس النواب عليه أن يمثل دافعي الضرائب ومصالحهم ويتأكد من أن هذه الضرائب تعود عليهم في صورة خدمات أفضل لضمان مستقبل أفضل، فضلا عن التأكد بأن الطبقة الوسطي هي المستفيد الأكبر من هذه الضرائب.

السلاب: العمل البرلماني تكليف و ليس تشريف

كما التقى المرشح محمد مصطفى السلاب، البرلماني الحالي ورئيس مجموعة شركات ومعارض مصطفى السلاب التجارية، والمرشح رقم 1 بالقائمة الفردية عن حزب "مستقبل وطن" وصاحب رمز "القلم"، أهالي منطقة الحي العاشر بمدينة نصر، للتعرف على مطالبهم.

وقال السلاب، إن أهالي الدائرة طلبوا التوسع في إنشاء المدارس لاستيعاب الكثافة العالية بالفصول، ووحدة ومكتب صحي للحي، وملعب بالمنطقة، وتخفيض رسوم التصالح، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، مؤكدا أنه سيعمل علي تحقيقها وفقا لأولويات المطالب الأكثر احتياجا.

وشدد على حرصه الاهتمام بتلك المطالب المتنوعة بالدائرة، انطلاقا من مهام دوره كنائب عنها، قائلا: "العمل البرلماني تكليف وليس تشريف، والبرلمان هو صوت الشعب وسأكون صوتكم في البرلمان".

إسلام الغزولي يعلن "رؤية" في مؤتمره الأول ويستعد لإطلاق مشروعين

بينما أعلن إسلام الغزولي، مرشح حزب المصريين الأحرار بالدائرة، رقم 41 فردي صاحب رمز "نسر"، في لقائه الأول الذي عقده مع شباب الدائرة، أفكار حملته الإنتخابية والتي أطلق عليها اسم "رؤية"، مشددا على أنها تتضمن أفكار غير مألوفة وجديدة بعيدا عن البرامج المنسوخة والأساليب القديم والوعود البراقة والشعارات المستهلكة وبرامج إنتخابية غير حقيقية لتحقيق نجاح مزيف.

وأضاف الغزولي أن البنية التشريعية تحتاج إلى مزيد من التطوير لمواكبة التغييرات العالمية السريعة، لذلك تضمن "رؤية" عددا من الملفات الخاصة التي يتولى مسؤوليتها وعرضها 11 شابا، تنوعت بين احتياجات وحقوق المرأة والفن وذوي الهمم والأسرة والتربية وإحياء المفاهيم الصحيحة وتنمية الوعي وزيادة الإدراك لمجابهة المخاطر والتهديدات، فضلا عن تطوير مشروعات ريادة الأعمال، ونشر الوعي بالبيئة، وإستعادة دور الرياضة في المجتمع، تطوير أداء المحليات.

وأوضح أن فريق عمل الحملة سيطلق مشروعين متكاملين، أول مرتبط بالقراءة وإستعادة قيمتها داخل المجتمع، والثاني خاص بملف الرفق بالحيوان.