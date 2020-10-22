بين "الضرائب" و"استعادة القراءة".. مناورات مرشحي الفردي بمصر الجديدة
كتب:
دينا عبدالخالق
09:03 م | الخميس 22 أكتوبر 2020
دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر
منذ انطلاق فترة الدعاية الانتخابية لمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، يتنافس 54 مرشحا بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" في محافظة القاهرة، على الترويج لبرامجهم الانتخابية بين الجولات واللقاءات والمؤتمرات، بجانب المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
طارق شكري: أهدف إلى ضمان استفادة الطبقة الوسطى من الضرائب
عقب لقاءاته بأهالي عزب الدائرة والفئات المختلفة بها، وعقد مؤتمر الدعائي الأول، قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "شركات عربية للتنمية والتطوير العمراني"، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والمرشح الفردي المستقل رقم "3"، إن الدولة لها دور كبير في الفترة الحالية، وبذلك مجهودا ضخما في مختلف المجالات.
وأضاف شكري، أن على الشعب الالتزام بدفع الضرائب، لتقديم للدولة حقها، بهدف تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والحكومة، مشيرا إلى أنه كمرشح لمجلس النواب عليه أن يمثل دافعي الضرائب ومصالحهم ويتأكد من أن هذه الضرائب تعود عليهم في صورة خدمات أفضل لضمان مستقبل أفضل، فضلا عن التأكد بأن الطبقة الوسطي هي المستفيد الأكبر من هذه الضرائب.
السلاب: العمل البرلماني تكليف و ليس تشريف
كما التقى المرشح محمد مصطفى السلاب، البرلماني الحالي ورئيس مجموعة شركات ومعارض مصطفى السلاب التجارية، والمرشح رقم 1 بالقائمة الفردية عن حزب "مستقبل وطن" وصاحب رمز "القلم"، أهالي منطقة الحي العاشر بمدينة نصر، للتعرف على مطالبهم.
وقال السلاب، إن أهالي الدائرة طلبوا التوسع في إنشاء المدارس لاستيعاب الكثافة العالية بالفصول، ووحدة ومكتب صحي للحي، وملعب بالمنطقة، وتخفيض رسوم التصالح، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، مؤكدا أنه سيعمل علي تحقيقها وفقا لأولويات المطالب الأكثر احتياجا.
وشدد على حرصه الاهتمام بتلك المطالب المتنوعة بالدائرة، انطلاقا من مهام دوره كنائب عنها، قائلا: "العمل البرلماني تكليف وليس تشريف، والبرلمان هو صوت الشعب وسأكون صوتكم في البرلمان".
إسلام الغزولي يعلن "رؤية" في مؤتمره الأول ويستعد لإطلاق مشروعين
بينما أعلن إسلام الغزولي، مرشح حزب المصريين الأحرار بالدائرة، رقم 41 فردي صاحب رمز "نسر"، في لقائه الأول الذي عقده مع شباب الدائرة، أفكار حملته الإنتخابية والتي أطلق عليها اسم "رؤية"، مشددا على أنها تتضمن أفكار غير مألوفة وجديدة بعيدا عن البرامج المنسوخة والأساليب القديم والوعود البراقة والشعارات المستهلكة وبرامج إنتخابية غير حقيقية لتحقيق نجاح مزيف.
وأضاف الغزولي أن البنية التشريعية تحتاج إلى مزيد من التطوير لمواكبة التغييرات العالمية السريعة، لذلك تضمن "رؤية" عددا من الملفات الخاصة التي يتولى مسؤوليتها وعرضها 11 شابا، تنوعت بين احتياجات وحقوق المرأة والفن وذوي الهمم والأسرة والتربية وإحياء المفاهيم الصحيحة وتنمية الوعي وزيادة الإدراك لمجابهة المخاطر والتهديدات، فضلا عن تطوير مشروعات ريادة الأعمال، ونشر الوعي بالبيئة، وإستعادة دور الرياضة في المجتمع، تطوير أداء المحليات.
وأوضح أن فريق عمل الحملة سيطلق مشروعين متكاملين، أول مرتبط بالقراءة وإستعادة قيمتها داخل المجتمع، والثاني خاص بملف الرفق بالحيوان.