تكريم نجلى الشهيد "أحمد محمد اسماعيل" ببني سويف

كرّمت إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، نجليّ الشهيد نقيب أحمد محمد عبده إسماعيل، اليوم، في إطار الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور زوجة الشهيد ومعتز حسن مدير إدارة بني سويف التعليمية.

جاء ذلك خلال زيارة لمقر المدرسة التجريبية الرسمية التي تحمل اسم الشهيد، حيث تم تكريم اسم الشهيد، اثناء طابور الصباح، وتوزيع بعض الهدايا على نجليه "عمر ومحمد" في حضور والدتهما "رشا محمد" زوجة الشهيد.

وأعربت زوجة الشهيد عن سعادتها بتكريم اسم زوجها الشهيد الذي ضحى بنفسه في سبيل الدفاع عن وطنه، مؤكدة أنه أصبح مصدر فخر واعتزاز لطفليه اللذين يسعدهما أن يُطلق عليهما " أبناء الشهيد "، لاسيما وأنهما يدرسان في مدرسة تحمل اسم والدهما.