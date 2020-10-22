نقل وزيرة الخارجية البلجيكية إلى العناية المركزة جراء إصابتها بكورونا

أعلن مكتب وزيرة الخارجية البلجيكية ورئيسة الوزراء السابقة صوفي ويلميس، اليوم الخميس، أنها نُقلت إلى العناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم "ويلميس"، إن الوزيرة البالغة 45 عامًا في كامل وعيها وحالتها الصحية مستقرة.

وكانت "ويلميس" قالت السبت، إن الفحوص أكدت إصابتها بالفيروس، وعلى الأرجح التقطته من أحد الأقارب وليس من محيط العمل.

وأعلن جانورج جيلكينيت نائب رئيس الوزراء وزير التنقل في بلجيكا، أن الوضع الصحي في البلاد أصبح خطيرًا للغاية، ويجب منع نظام الرعاية الصحية في البلاد من الانهيار لأن المستشفيات أصبحت مكتظة بالمرضى في ظل تواصل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، كما كان الحال في شهر مارس الماضي عندما قررت الحكومة فرض حظر التجوال.

وقال "جيلكينيت" في ختام اجتماع أزمة للحكومة البلجيكية، حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، إن المقاهي والمطاعم ستغلق أبوابها في البلاد لمدة 4 أسابيع من أجل وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن قرار إغلاق المقاهي كان يتعلق فقط بمنطقة بروكسل ويستمر حتى مطلع نوفمبر المقبل لكن هذا الإجراء سيمتد إلى جميع أنحاء البلاد ويشمل أيضا المطاعم.

وأكد الوزير البلجيكي أن قرار إغلاق هذه الأماكن التي وصفها المختصون بـ"أنها السبب في انتشار الفيروس"، يهدف إلى تجنب فرض عزل جديد كما حدث في الموجة الأولى للفيروس.

وكانت السلطات البلجيكية أعلنت في وقت سابق أن المقاهي والحانات ستغلق أبوابها في جميع أنحاء إقليم بروكسل للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد حيث إن هذا الإجراء سيطبق لمدة شهر حتى 8 نوفمبر المقبل، كما أن تناول الكحول في الأماكن العامة أصبح محظورا في 19 بلدية في المنطقة.