صحفية: 27 مليونا أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الأمريكية

قالت الكاتبة الصحفية، رنا أبتر، إن هناك محاولات من قبل اللجنة المنظمة للمناظرات الرئاسية للتحكم أكثر في المناظرة الثالثة والأخيرة التي ستكون بين المرشح الديمقراطي، جو بايدن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كانت المناظرة الأخيرة بها تشويش كبير، واللجنة تحاول أن تتحكم في المناظرات من خلال ميكروفونات المتناظرين، لافتة إلى أن هناك 27 مليون صوتوا فى التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية بأمريكا.

وأضافت "أبتر"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، أن "ترامب" معروف عنه أنه يحب الاستفزاز ولديه ملفات كثيرة يود طرحها في المناظرات مثل مشكلة نجل "بايدن"، مع الإدمان، ومشكلته في الجيش الأمريكي.

ولفتت الكاتبة الصحفية، إلى أن الرئيس الأمريكي سوف يحاول تسليط الموضوع على ملفات السياسة الخارجية المختلفة أيضا، موضحة أن المواطن الأمريكي العادي لا يهمه السياسة الخارجية، إلا فئة "الإنجيليين"، هم الذين يهتمون بالسياسة الخارجية، وهذه الفئة هي التي تهم الرئيس الأمريكي، وهم أيضا يهتمون بالتطبيع مع إسرائيل.

وبالنسبة لملف جائحة كورونا، كشفت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يحب الظهرو بمظهر الضعيف في مسألة فيروس كورونا، ولذلك يقول إنه هزم الفيروس ويدعوا الأمريكيين لمواجهة الفيروس، ويبدو أنه سيتم الضغط عليه في هذا الملف، لافتة إلى المقابلة التي أجراها في برنامج "60 دقيقة" انفعل خلالها بسبب ضغط المحاورة عليه في ملف فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي لديه غضب كبير من وسائل الإعلام، وأسلوب تعاطيه مع الرئاسة، ويتهم الإعلام بشكل واضح، ويرغب أن يسأله الإعلاميون نفس الأسئلة التي يسألونها لمنافسه "بايدن"، وعلى سبيل المثال فإن الإعلام الأمريكي سأل "بايدن" بشأن نكهة الـ"آيس كريم" التي يحبها، فغضب ترامب لأنهم لم يسألونه نفس الأسئلة.

وعن التصويت المبكر، قالت الصحفية الأمريكية، إنها تجري بشكل مكثف في الولايات المتحدة، وحتى الآن صوت نحو 27 مليون أمريكي في بعض الولايات، وهناك حشد حتى من قبل الديمقراطيين، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما دعا الديمقراطيين للتصويت بكثافة عبر البريد.