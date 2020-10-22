مجهول يطلق النيران على صاحب شركة في نادٍ اجتماعي شهير

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف تفاصيل الشروع في قتل صاحب شركة استيراد على يد مجهول أثناء تواجده بنادٍ اجتماعي شهير بالقطامية، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء تواجد المجني عليه داخل النادي بصحبة نجله الرضيع أصيب بطلق ناري في الكتف، ما تسبب له بحالة إغماء.

وأشارت التحريات إلى أن أسرة المجني عليه قامت بنقله إلى المستشفى وحرر محضرًا برقم 12500 إداري القطامية بالواقعة، وكشفت التحريات عن مفاجأة أن مصدر النيران خرج من ناحية قاعة أفراح من داخل النادي ورجحت التحريات أن أحد الحاضرين فى الفرح أطلق الرصاص بطريقة عشوائية، ما عرض حياة المجني عليه للخطر، واستمعت النيابة إلى أقوال المصاب الذي اتهم مسؤولي النادي بالتسبب في الإصابة وأنهم عرضوا حياته ونجله للخطر.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، بلاغا من مأمور قسم شرطة القطامية يفيد بتعرض محمد سليمان أبوستيت صاحب شركة استيراد وتصدير للإصابة بطلق ناري، انتقل فريق من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتم العثور على الضحية مصابا بطلق ناري بالكتف، وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه توجه يوم 21 سبتمبر الماضي إلى نادي جراند قطامية لقضاء وقت بصحبة أسرته.

وأضافت التحريات أن المصاب أثناء حمله نجله الرضيع أصيب بحالة إغماء، وأصيب بحالة نزيف من ذراعه، وأشارت التحريات إلى أنه تم نقل المجني عليه إلى المستشفى، وبفحصه تم العثور على طلق ناري فى ذراعه أصيب به أثناء وجوده فى النادي.

وبمناقشته قرر أنه أثناء وجوده بالنادي بصحبة أسرته وكان يحمل نجله الرضيع شعر بالطلقة تخترق ذراعه، اتهم إدارة النادي بالتسبب فى الحادث وتراخيهم لعدم حماية أعضاء النادي، ودلت التحريات أن النادي به قاعة أفراح أثناء تواجد المجني عليه بالنادي أطلق أحد المعازيم الرصاص ما أسفر عن إصابة المجني عليه. تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.