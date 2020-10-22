عاجل.. طوارئ بـ"القاهرة والجيزة": نشر 163 معدة تحسبا لـ"الطقس السيئ"

انطلقت معدات الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، للتمركز في المحاور الرئيسية والشوارع، بعد إعلان حالة الطوارئ القصوى فى تلك المرافق بالقاهرة والجيزة، ممثلة في شركتي الصرف الصحي بالقاهرة، ومياه الشرب بالجيزة، تحسبا لموجة الطقس السيئ المتوقع حدوثها، وفق تقديرات الأرصاد الجوية.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جميع الأجهزة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة، لمواجهة أي طارئ، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي، وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة.

وتنفيذ خطة المحافظة، لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات، حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها، مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع، بجانب هذه النقاط، قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة مع رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة.

وقال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي سقوط للأمطار خلال الفترة المقبلة، طبقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم توزيع المعدات بشوارع القاهرة والجيزة، بواسطة شركتي الصرف الصحي بالقاهرة ومياه الشرب بالجيزة، منها 100 معدة بالقاهرة، و63 فى الجيزة، من شفاطات وبدالات ونافورى بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والانفا، وتم إعلان حالة الطوارئ القصوى، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ، وإعلان الأرصاد الجوية ذلك.

وأشار إلى أنه تم التأكد من سلامة الأنفاق، وإنشاء بالوعات تصريف مياه أمطار بكورنيش النيل، بالقاهرة والجيزة وميدان جامعة القاهرة، وبالوعات على كورنيش المعادي والاتوستراد وتطهير البالوعات، واستنفار تام فى محطات الصرف الصحي، ومياه الشرب وإلغاء الإجازات حتى الأحد المقبل.