رامي رضوان: مصر تشهد حربًا قوية.. والوعي هو الحصن الذي يحمينا

علّق الإعلامي رامي رضوان، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تخريج دفعات جديدة من الكلية العسكرية، قائلا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية الوعي، ونقل الوعي بين المجندين وزملائهم، لأنه هو الحصن الذي يحمي المصريين في الوقت الحالي.

وأضاف "رضوان"، في تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الوعي ثم الوعي ثم الوعي، رسالة الرئيس السيسي لكل الجنود والمصريين، والوعي هو الحصن الذي يحمي المصريين بالفترة الحالية في ظل الحرب التي تشهدها مصر".

وتابع أن مصر تشهد حرب وعي خلال الفترة المقبلة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحرب التي تشهدها مصر بشكل لا حصر له، حيث يتم استخدام "السوشيال ميديا" على مدار الساعة في الترويج للشائعات وغيرها، مؤكدا على أن وعي المصريين هو الحصن.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية لأسر وأهالي خريجي الكليات والمعاهد العسكرية، خلال حديثه في حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية.

وقال: "كل التحية والتقدير والاعتزاز لأولياء الأمور والأسر اللي سهروا وربوا وأنفقوا وقدموا ولادهم لبلدهم مصر، عشان يبقوا مسؤولين عن حماية الدولة وأمنها وسلامها وسلامتها".

وأضاف الرئيس السيسي: "ده أمر عظيم أوي إنّ الأسر اللي سهرت وعملت ده كله عشان تقدم ابنها لبلدها مصر، بقول شكرًا باسمي وباسم كل الأسر المصرية".

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.

ووجّه الرئيس السيسي، التحية لأسر الطلاب، فور وصوله الحفل في ساحة الكلية الحربية.

وحضر الاحتفال مع الرئيس السيسي، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.