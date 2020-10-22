رامي رضوان يستعرض خبر "الوطن" عن بدء تجارب اللقاح المصري قريبا

استعرض الإعلامي رامي رضوان، خبرًا لـ"الوطن"، بشأن بدء التجارب الإكلينيكة للقاح فيروس كورونا المصري، خلال الفترة المقبلة.

وفند "رضوان" خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" تفاصيل الخبر، حيث قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ البحث العلمي يسير بخطى متسارعة في الأبحاث التي تجرى على كورونا المستجد " كوفيد 19"، موضحا أنّ علماء المركز القومي للبحوث انتهوا من إعداد الملفات المتعلقة باللقاح المصري لكورونا، وجار بدء التجارب الإكلينيكة خلال أيام.

وأضاف عبدالغفار، لـ"الوطن"، أنّ الفترة التي كانت محددة لبدء التجارب الإكلينيكة للقاح كانت 15 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنّه وجّه بضرورة أن تكون قبل ذلك الموعد، وسيتم البدء فيها خلال الفترة البسيطة المقبلة خلال أيام.

وأوضح أنّ سبب التأخير تمثل في الدراسات والأبحاث للتأكد من سلامة اللقاح، إضافة إلى العقبات التي تمثلت في السرعة من إنهاء إجراءات جلب بعض المواد التي تستخدم في إجراء التجارب.

وأكد عبدالغفار، أنّ التجارب المعملية للقاح على الفيروس مبشرة جدا، موضحا أنّ مصر نجحت في نشر أكثر من 400 بحث علمي متعلق بكورونا في مجالات علمية مختلفة، كما أنّ مصر تشهد في الفترة المقبلة، عدد من الإنجازات العلمية المتعلقة بالبحث العلمي وأبحاث كورونا، وأنّ القيادة السياسية تدعم ملف وقطاع البحث العلمي بكل ما يحتاجه.

القومي للبحوث: بدء تجارب لقاح كورونا المصري بعد الموافقة النهائية

في وقت سابق، قال مصدر مسؤول في المركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ المركز القومي حصل الأسبوع الماضي، على الموافقة النهائية من الهيئة المصرية للدواء على بدء التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا المصري المحضر من قبَل علماء المركز القومي بمركز التميز العلمي للفيروسات، وجار أخذ الموافقة النهائية من قبَل الهيئة للشركة المنتجة للقاح؛ لبدء التجارب خلال أيام.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّه بمجرد أخذ الموافقات سيجرى البدء فورًا في التجارب على المتبرعين بالمرحلتين الأولى 100 متبرع، والثانية على 100 متبرع، وبمجرد الموافقة ستبدأ الشركة فورًا تحضير 200 عبوة من اللقاح، لبدء التجارب.

وأوضح أنّ المركز القومي للبحوث انتهى من التجهيزات المتعلقة بالتجارب الإكلينيكة، من خلال تجهيز قوائم المتبرعين واشتراطاتهم والبرنامج الزمني للتجارب، مؤكدًا أنّ التجارب ستتم في عدد من المستشفيات بالقاهرة التابعة لعدد من الهيئات، ومن بين اشتراطات التجارب إيداع المتبرعين في أحد الأماكن المخصصة للمتابعة الطبية اللازمة ومعرفة النتائج أولًا بأول.