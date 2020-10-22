استولى على 10 ملايين جنيه.. تجمهر ضحايا مرشح سابق للبرلمان بقنا

تجمهر الأهالي أمام إحدى شركات المستلزمات الطبية بشارع المستشفى العام بقنا، التي يملكها مرشح برلماني سابق وزوجته وشقيقه، للمطالبة بإعادة أموالهم المقدرة بـ10 ملايين جنيه، إثر تعرضهم للنصب من قبل مالكي الشركة، بعد إيهامهم باستثمار أموالهم في توريد المستلزمات الطبية.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من قسم شرطة قنا، بورود بلاغًا من قبل عدد من المواطنين ضد زوجة مرشح سابق لمجلس النواب تدعى "صفاء.أ" وزوجها "طلعت.خ" مرشح سابق للنواب وشقيقه، مدير مدرسة إعدادية، بتهمة النصب عليهم والاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهمين أقنعوا الضحايا بتوظيف أموالهم في مشروع توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات بنسب أرباح متغيرة منذ عامين، واستمروا في الحصول على أرباح لمدة 8 أشهر ثم توقفت الأرباح وبدأ الجميع يشتكي من تأخرها، حتى توقف المتهمون عن دفعها، ووصل عدد المواطنين المتضررين إلى 18شخصًا.

وتمكنت وحدة مباحث قنا برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث بندر قنا، والرائد بسام حمزة، معاون أول مباحث البندر، والنقيب محمد جمال، معاون مباحث، من القبض على المتهمة الرئيسة في عملية النصب.

كانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط عاطل بقنا في وقت سابق لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين في الوظائف الحكومية، والاستيلاء على مبلغ 350 ألف جنيه، من أحد الأشخاص، كمقدم لمبلغ 600 ألف جنيه، مقابل تعيين أربعة من أقاربه، بأحد البنوك مُدعيا نفوذه وعلاقاته الوطيدة بمسؤولي البنك في القاهرة وأنه قادر على ذلك من خلال علاقته الوطيدة بيهم.

وتبين أن المتهم طلب إرسال تلك المبالغ عن طريق حوالات بريدية باسمه، ولم ينفذ ما جرى الاتفاق عليه، ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه، كما تبين وجود العديد من الحوالات البريدية باسم المتهم، بلغت قيمتها نحو مليون جنيه، وبمواجهته أقر بارتكاب للواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.