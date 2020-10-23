ميلانيا تغيب عن دعم جولات ترامب الانتخابية: "لا تشعر بالراحة"

مع بداية العد التنازلي للانتخابات الأمريكية تتجه أنظار العالم إلى الولايات المتحدة، لمتابعة الصراع بين الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن للفوز بثقة المواطنين التي تمهد الطريق أمام مقعد الرئيس، وفي خضم السباق الرئاسي المحموم غابت السيدة الأولى ميلانيا ترامب عن دعم زوجها في الجولات الانتخابية.

وأشارت شبكة "CNN"، في تقرير إلى أن "ميلانيا"، لم تطأ قدمها بعد في مسار الحملة هذا العام حتى في الوقت الذي يناضل فيه زوجها من أجل التصويت.

وقال مصدر يعرف السيدة الأولى، ومسؤول سابق في الإدارة عن بقاء السيدة ترامب بعيدًا عن المسار، بينما يتعامل الوكلاء الآخرون وأفراد الأسرة مع جداول العمل المزدحمة في ساحات القتال الانتخابية، "إنها تفعل ما تريد في الوقت الذي تريده".

ولفت التقرير إلى أن الحملة سعت إلى حضورها، ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات بأقل من أسبوعين وعدم وجود أحداث مجدولة، فمن غير المرجح أن تشارك السيدة الأولى بأي طريقة مهمة، هذا يقف في تناقض صارخ مع جميع السيدات الأوائل تقريبًا، حيث كثير منهن لعبن دورًا حاسمًا في إضفاء الطابع الإنساني على أزواجهن.قال مصدر عمل مع السيدة الأولى ، إن ميلانيا ترامب لم تشعر بالراحة أبدًا في نظر الجمهور، وأن رحلات الحملة الانتخابية ليست شيئًا تستمتع به، حيث تفضل البقاء في المنزل والتواجد مع ابنها بارون.

كان غياب السيدة الأولى نقطة نقاش بين البعض في دوائر الحملة الانتخابية، ومع ذلك ، فإن عدم المشاركة لا يمثل مصدر قلق خاص للرئيس نفسه، وفقًا لشخص مطلع على كيفية رده.

وبمشاركتها في المناظرة الرئاسية الأخيرة، تكون تلك المرة الأولى التي يرى فيها الجمهور السيدة الأولى منذ 29 سبتمبر في أوهايو، حيث حضرت المناظرة الرئاسية الأولى.

يقول مصدر مطلع على تعافي السيدة الأولى من "كوفيد - 19"، والتي تم تشخيصها بها في وقت سابق من هذا الشهر، إن توقفها عن حضور الحملات الانتخابية كان بسبب مرضها، موضحا: "لست متأكدًا من سبب تعرضها لانتقادات بسبب رعايتها لنفسها وابنها عندما ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا".