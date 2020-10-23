قبل ما تخرج اليوم.. أعرف درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار بالمحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، موضحة أماكن سقوط الأمطار، خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وتستعرض "الوطن"، درجات الحرارة المتوقعة اليوم، والمناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار، ونشاط الرياح، وفرص سقوط الأمطار، وفقا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 28 20

الإسكندرية 25 20

وادي النطرون 27 20

طنطا 29 20

شبين الكوم 29 20

دمنهور 27 20

بلطيم 26 21

مطروح 23 19

السلوم 22 19

سيوة 26 20

بورسعيد 26 25

دمياط 26 24

الزقازيق 29 20

المنصورة 28 20

الإسماعيلية 29 20

السويس 30 20

العريش 26 20

رفح 27 19

رأس سدر 29 22

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 33 23

مرسى علم 32 24

الفيوم 31 20

بني سويف 31 20

المنيا 32 21

أسيوط 33 21

سوهاج 34 21

قنا 34 22

الأقصر 35 23

أسوان 36 24

إدفو 36 24

أبو سمبل 37 24

خريطة سقوط الأمطار اليوم الجمعة 23 أكتوبر

توقع خبراء هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة، تصاحبها رياح معتدلة، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، تصل نسبتها إلى 50%، وكون الجو غائما، بينما تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل لرعدية أحيانا على بعض المناطق بالوجه البحري مع نشاط حركة الرياح التي تكون مثيرة للأتربة في بعض الأحيان وتصل فرصة سقوط الأمطار لـ80%.

أما على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فتزيد فرص سقوط الأمطار لتصل إلى 90%، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل لرعدية أحيانا مع نشاط لحركة الرياح، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتكون فرصة سقوط الأمطار 50%، متوسطة، مع نشاط لحركة الرياح يؤدي لاضطرابات في الملاحة البحرية على خليج السويس، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على شمال وجنوب الصعيد.