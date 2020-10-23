محمود محيي الدين: لم أخطط للحصول على منصبي الجديد بصندوق النقد الدولي

قال الدكتور محمود محيي الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إنه بعدما أعلن اعتزامه ترك البنك الدولي في ديسمبر الماضي، قرر أن يلتحق بالأمم المتحدة كبعوث خاص بالأمين العام، وشغل منصبه في شهر فبراير الماضي.

وأضاف "محيي الدين"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "عملت منذ يومي الأول في المنصب بكل ما يتصل بموضوعات تمويل التنمية وإدارة الديون والمشكلات الخاصة بفجوات تمويل التنمية المستدامة وغيرها من الموضوعات".

وتابع: "خلال الأسابيع الماضية استجد أمر آخر، وهو أن المنصب في صندوق النقد الدولي أصبح متاحا في دورته الجديدة، حيث إن كل مجلس إدارة له دورة كل عامين، وتقرر التقدم باسمي كمرشح لمصر وحصل على تزكية مجموعة الدول العربية، وذلك دون أن أتوقع أو أخطط لذلك".

وأشار "محيي الدين"، إلى أن طبيعة العمل في كل مؤسسة تختلف عن الأخرى، لافتًا إلى أنه قضى في البنك الدولي 10 أعوام اختلفت مهامها عن منصبه في الأمم المتحدة، إذ أن طبيعة عمل البنك الدولي في مجال تنمية المشروعات تختلف تماما عن عمل الأمم المتحدة، حتى لو كانت الأهداف مشتركة في بعض الأمور.