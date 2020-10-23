محمود محيي الدين: غياب المعلومات الصحيحة يضيع فرصا اقتصادية كثيرة

قال الدكتور محمود محيي الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إن تأثير الاقتصاد على حياة الناس أمر مهم، والمؤشرات الاقتصادية تنبئك عن التغييرات والتطورات في حياة الناس، ولكن متابعة الأثر تكون غير دقيقة بالشكل الكاف، فمثلا من الصعب التعرف على الأوضاع في سوق العمل إلا بعد ربع سنة.

وأضاف "محيي الدين" في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، الخميس، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أنه في غياب المعلومة الصحيحة يعمل الكثيرون عن طريق التخيل والتصور، وهذا يضيع الفرص والأولويات، ويجب الاهتمام بتأثير الاقتصاد على الناس.

وتابع ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن العالم الآن شديد التغير ومليء بالمشاكل، ليس فقط في الاقتصاد، ولكن العلاقات السياسية، والانتخابات، وهذا يجعل الدول أكثر حرصا في وضع التوقعات والتصورات.

وأشار، إلى أنه لا يجب أن نستغرق كل الوقت والجهد في محاولة فهم العالم، وهناك ما هو أهم، وهو تأثير هذا على الاقتصاد القومي، والاقتصادات المحلية، وبالتالي أنفق الناس الكثير من الوقت في محاولة التعرف على أثر الأزمة الحالية، ولكن يجب الانتباه إلى الفرص المتاحة أمام الدول، لافتا إلى أن الأمر مثل سباق السيارات، ويجب أن تكون في المقدمة.