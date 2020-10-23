محيي الدين: برامج الإصلاح تسهل التفاوض مع صندوق النقد للحصول على دعمه

قال الدكتور محمود محيي الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق له هيكل تنظيمي عبارة عن مجلس إدارة بعضويات من 189 دولة، وسيضاف إليهم دولة تقريبا.

وأضاف "محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن هذه الدول ممثلة في شكل بعثات مقيمة في مقر الصندوق بواشنطن، إذ أن بعض الدول لها مقعد منفرد مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كما أن الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية والأوروبية والآسيوية لها مجموعات تمثلها.

وتابع، أن مجلس الإدارة يجتمع بشكل دوري على مدار 3 مرات أسبوعيًا لمتابعة نشاط الصندوق، وبخاصة للدول التي يكون لها برامج الصندوق ومتابعة التطورات الاقتصادية الدولية وآثارها على الدول المختلفة في الاقتصاد الخاص بها وأوضاعها الاقتصادية والمالية.

ولفت، إلى أنه يمثل مصالح الدول التي وثقت فيها، كما ستكون له مهمة أخرى وهي نقل التطورات أولًا بأول سواء على الصعيد الدولي والإقليمي أو ما يعني الدولة نفسها في الأمور التي تخص الاقتصاد.

وأشار، إلى أن الصندوق مؤسسة فريدة من نوعها، إذ أنها بحكم اتفاقية إنشائها سلطة المتابعة الدورية للأداء الاقتصادي وذلك برضاء كل الدول، ولا يستثنى أي دولة من هذه المتابعة سواء أكانت غنية أو فقيرة او ما بينهما.

ولفت: "هناك دول كثيرة على مستوى العالم تحصل على حزم مساعدة بسبب أزمة كورونا في شكل تنسيق تمويل ميسر، وبرامج الإصلاح الاقتصادي تسهل التفاوض مع الصندوق للحصول على دعمه".