محافظ أسوان: طرح لحوم طازجة بسعر 85 جنيه للكيلو لمواجهة غلاء الأسعار

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن طرح كميات من اللحوم بسعر 85 جنيها للكيلو، بالتعاون مع مديرية الزراعة وإحدى الشركات المتخصصة في ذبح وتوريد اللحوم، في إطار حرص المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرة التي تساعد في تحقيق التوازن المطلوب بأسعار اللحوم بالأسواق المحلية والقضاء على جشع بعض التجار.

وكلف محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان بالمرور الميداني لمنفذ مديرية الزراعة بمنطقة أطلس، لتفقد أعمال المبادرة وانتظام توزيع وبيع اللحوم للجمهور بالسعر المخفض، حيث رافقه كلاً من المهندس حازم عبد المنعم مدير عام الزراعة والعميد ياسر إبراهيم مدير ميناء السد العالي شرق.

كما وجّه "عطية" المسئولين بضرورة التوسع في إنشاء منافذ جديدة للبيع تغطي مختلف مراكز ومدن المحافظة، لتساهم في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والاستفادة من نسبة التخفيض في أسعار اللحوم الحمراء.

وقدّم محافظ أسوان الشكر والتقدير لجميع المشاركين في هذه المبادرة، وخاصة الشركة التي تم التعاقد معها والمسئولة عن استيراد وتربية رؤوس الماشية وذبحها بمجازر مدينة أبو سمبل، ثم توريدها لمديرية الزراعة بالكميات المطلوبة لتوزيعها وطرحها للجمهور بالأسعار المخفضة، مشددًا على ضرورة التنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري لتحقيق المتابعة المستمرة لأعمال توزيع وبيع هذه اللحوم، للتأكد من سلامتها وتيسير وسائل النقل وغيرها من الإجراءات اللازمة لضمان توفيرها للمواطنين بالجودة المطلوبة وبالأسعار المحددة.

وفي ذات السياق، ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهالي المحافظة، اليوم، سرعة التوجه للمراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين، للتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة، 31 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين، لتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني.

وأشار "عطية"، إلى أن الفترة الماضية، شهدت تخفيض أسعار التصالح على مرحلتين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراعاة البعد الاجتماعي والمعيشي للأسر الأكثر احتياجا، موضحًا أن نسبة التخفيض في المرحلة الأولى، ما بين 30% إلى 50%، بينما وصلت النسبة بالمرحلة الثانية إلى 30% للمدن، مع تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بتحديد سعر المتر داخل القرى بـ50 جنيهًا.