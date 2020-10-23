السياحة: السعودية لن تستقبل المعتمرين الفرادى هذا العام

تستقبل السعودية بداية من شهر نوفمبر المقبل، المعتمرين ضمن المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لموسم العمرة الحالي.

وكشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والأثار، أن السعودية لن تسمح باستقبال معتمرين فرادى بل ستتعامل فقط مع مجموعات وأفواج، وذلك من خلال الوكلاء والشركات المتعاملة معها في مختلف دول العالم.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الوزارة لن تسمح بمراجعة أي كشوف للشركات، إذا كان عدد الأفراد المسافرين ضمن المجموعة الواحدة يقل عن 15 شخصًاا.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة أرسلت خطابا إلى وزارة الحج السعودية، لاستعجالها في إرسال ضوابط العمرة، خاصة أن الفترة المتبقية على بدء المملكة في استقبال معتمري الخارج أقل من 10 أيام، موضحا أنه عقب صدور الضوابط السعودية، ستقوم وزارة السياحة والآثار، بإصدار الضوابط المصرية للعمرة، لافتا إلى أنه جرى تكليف وزارة الصحة، لوضع الضوابط الصحية لسفر المعتمرين المصريين للعمرة هذا العام.

وأكد المصدر أن هناك العديد من الإجراءات ستقوم بها الشركات السياحية عقب صدور الضوابط المصرية للعمرة، أولها توثيق عقود وكالة العمرة وبدء التسويق للبرامج، موضحا أن جميع الشركات السياحية، وعددها أكثر من 2500 شركة، جاهزة لتنظيم رحلات العمرة هذا العام، وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة كورونا، التي تكفل حماية المعتمرين منذ صعودهم سلم الطائرة، وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، من الإصابة بالمرض.

الضوابط المنظمة للعمرة قد تستثني بعض الفئات من السفر

ومن جهته، قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن ملامح موسم العمرة حتى الآن غير واضحة، خاصة أن السعودية لم تعلن إلى الأن الضوابط المنظمة للعمرة للمعتمرين من خارج المملكة.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون هناك بعض الفئات المستثناة من أداء العمرة هذا العام مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة التي تخص الجهاز التنفسي في ظل إستمرار فيروس كورونا، وقد يجري منع معتمري بعض الدول المستوطن بها المرض والتي ترتفع بها الإصابات من أداء العمرة هذا العام.