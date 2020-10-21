وزير التعليم: زيادات المعلمين تتراوح بين 320 و475 جنيها

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الشكر للرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزير المالية، على زيادة رواتب المعلمين، وعمل قانون جديد للمعلمين، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على تقدير المعلم بشتى الصور، وهذا جزء من أشياء أخرى عديدة.

وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، أنه كان هناك شك خلال السنوات الماضية من القرارات التي لا تُنفذ، ولكن الدولة في حاليا تنفذ كل ما يصدر من تصريحات منها، ومن المتوقع تطبيق القانون بداية من يناير 2021، وذلك من أجل زيادة دخل المعلمين والإداريين، متابعًا: "المعلم مهما أدناله لن نوفيه حقه، وكلنا عايشين في أزمة اقتصادية".

وتابع أن مصر تقدر المعلم بـ 6 مليار جنيه في أصعب فترة اقتصاديًا للسادة المعلمين، وهي رسالة إجلال واحترام للمعلمين على تقديرهم من الدولة، لافتا إلى أن المعلمين درجات، بداية من معلم مساعد وحتى خبير معلمين، والزيادات تتراوح ما بين 320 جنيه إلى 475 جنيه للمعلين بحسب درجته، بجانب إن كان شغل إداري يحصل على حوالي 250 جنيه زيادة على هذه الأرقام، مشددا على أن الدولة تسعى لتقدير المعلمين قدر المستطاع، خاصة أنه أحد أهم فئات المجتمع، وعليه عبء كبير في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن القانون أنشأ صندوق لخدمة المعلمين، ويُوضع فيه من الموازنة العامة نصف مليار كبداية، والصندوق سيكون له مجلس إدارة وأوجه صرف، وكلها في خدمة المعلمين، سواء في مكافآت إجادة أو رعاية اجتماعية للمعلمين الذين لديهم مشاكل أو ظروف معينة، وكلما زادت الأموال في الصندوق كلما تحسنت الخدمة المقدمة للمعلمين.