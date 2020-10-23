قاتلة زوجها في شهر العسل: مالمسش شعرة مني.. وأول علاقة كانت مع حبيبي

قررت النيابة العامة حبس قاتلة زوجها وعشيقها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وتبين أن المتهمة نفذت الجريمة داخل منزل الزوجية في مطروح بعد أن سهلت دخول العشيق بعد 10 أيام من الزواج.

وفجرت العروس الخائنة مفاجأة مدوية أمام جهات التحقيق بقولها: "طول أيام الزواج جوزي مالمسش شعرة مني وكنت باتظاهر قدامه إني تعبانة، لحد ما اتفقت مع عشيقي على التخلص منه"، وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة إعادة المتهمين لمحبسهما وكلفت المباحث بإعداد التحريات.

وأفادت التحريات أن الزوجة لم تنتظر طويلًا على مرور الزفاف، لتحضر عشيقها إلى فراش الزوجية لممارسة الرذيلة، لتكتب آخر مشاهد حياة الزوج بالموت خنقًا.

الزوجة والعشيق حملا جثمان الزوج ووضعاه على سرير الزوجية بعد أن بدلت ملابسه الخارجية بأخرى خاصة بالمنزل، ثم انصرف العشيق في هدوء قبل أن يشعر به أحد، وأسرعت الزوجة بالصراخ والاستغاثة بالجيران معلنة وفاة زوجها، وأنها اكتشفت الوفاة عندما ذهبت لإيقاظه من النوم.

أسرة العريس حضرت ووجدته جثة هامدة على سرير غرفة نومه، ولم تظهر على الجثمان أي آثار ضرب أو طعنات، لكن مفتش الصحة كان له الدور الأكبر في كشف ملابسات الجريمة، بعدما لاحظ وجود آثار احمرار حول رقبته، فأبلغ المباحث بوجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتوجهت "حنان"، إلى قسم الشرطة وحررت المحضر رقم 5996 لسنة 2020 إداري مطروح، بوفاة "البرنس. هـ"، وزعمت أن الوفاة طبيعية، لكن أجهزة الأمن بمطروح ارتابت في الزوجة التي نفت وجود شبهة جنائية، إلى أن كشفت التحقيقات أن زوجة البرنس كانت على علاقة منذ قرابة 4 سنوات مع شخص يعمل في "محل موبايلات"، وانقطعت علاقتها به قبل زواجها، وبعد الزواج بـ10 أيام تقريبًا تواصلت معه مرة أخرى واتفقا على قتل "البرنس".

وأفادت التحريات أنه في يوم الواقعة اشترى عشيق "زوجة البرنس" منومًا بعد أن وضع خطة محكمة لقتله، وبعد تناول البرنس المنوم الذي أعطته له زوجته دون علمه، صعد عشيقها وبدأ في ممارسة الجنس معها وعندما شعر العشيقان بإفاقة الزوج انقضا عليه وخنقاه بـ"فوطة مبللة بالماء" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

تمكنت المباحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة، وأنهما تربطهما علاقة عاطفية منذ عدة سنوات، ولم يتمكنا من تتويج تلك العلاقة بالزواج بسبب ظروف العشيق المادية، الذي حضر إلى منزل العروس بعد 10 أيام من زواجها لإقامة علاقة معها.