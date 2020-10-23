ريم مصطفى: أشارك في المسرح قريبا.. و2020 علمتني الصبر

قالت الفنانة ريم مصطفى، إن ما يميز مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، هو القدرة على إقامته رغم كل الظروف الحالية، وكانت ظروف قاسية على الكل والحمد للهأن عام 2020 ختم "بحاجة كويسة".

وأضافت "مصطفى"، خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، أنه بالنسبة لمسلسل "شديد الخطورة" فإنه كان أول عمل يُقدم على منصة "platform" وهذا شجعها جدا، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذا ساعد في الاعتياد على منصات تقديم الأعمال الفنية، معقبة: "حسيتها تجربة ظريفة، ولأني أول مرة أقدم الأكشن فكنت في تحدي، لكن في نفس الوقت كانت تجربة قاسية جدا، ولقيت في نفسي حاجات مكنتش عارفة إنها موجودة".

وأشارت إلى أنها ستعمل قريبا في عمل مسرحي، لأول مرة، وهذا بالنسبة لها "فكرة مرعبة"، لافتة إلى أن المسرح له رهبة خاصة به، موضحة أنها اشتركت في مسلسل "العنكبوت" ولم ينته العمل فيه بسبب فيروس كورونا.

وعدما طلب منها المذيع التعليق على عام 2020، قالت: "علمني الصبر".

وأشارت إلى أنها حاليا تصور عملا سينمائيا، وبدأت العمل، رافضة في الوقت نفسه الإفصاح عن اسم العمل أو أي تفاصيل أخرى.

وعلمت "الوطن" من مصدر بمهرجان الجونة، أنَّ رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة اتفق مع إدارة المهرجان تقديم حفل افتتاح المهرجان الساعة 5 عصراً حتي يتمّ الانتهاء منه قبل بدء مبارة الأهلي مع الوداد البيضاوي بمباراة النص النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن تبدأ بالتاسعة مساءً، حتى يتمكّن الحضور من متابعة فعاليات المهرجان ومشاهدة المباراة.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تكريم الفنان الكبير خالد الصاوي، خلال الدورة الجديدة، وأكّد "الصاوي" اعتزازه بتكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقال الصاوي، لـ"الوطن"، إنَّه فخور باختياره لهذا التكريم بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ولاسيما أنه جاء من أحد أهم المهرجانات السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استطاع مهرجان الجونة إثبات نفسه في دوراته الثلاث السابقة.