العثور على جثمان صياد غرق منذ أسبوعين بمياه السويس

عثر الأهالي على جثة صياد بشاطئ العين السخنة في السويس، اليوم، إثر تعرضه للغرق منذ ما يقارب الأسبوعين، أثناء مباشرة عمله في الصيد بمياه خليج السويس.

كانت غرفة عمليات ميناء "الأتكة" للصيد بالسويس، تلقت أخطارا بالعثور علي جثمان مواطن غارق في مياه خليج السويس بالقرب من أحد شواطئ العين السخنة.

وقال مصدر بميناء الأتكة بالسويس، إن جثمان الغارق الذي عثر هو الصياد "مديح محمد حسن عيد" من أبناء البرلس بالدقهلية الذي تعرض للغرق منذ 15 يوم بمياه خليج السويس، وأشار المصدر إلى أنه تم نقل جثمان الغريق إلى مشرحة مستشفي السويس العام، وجاري التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.