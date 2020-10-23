حظك اليوم الجمعة 23-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

تمتلك أنثى برج الحوت الكثير من الثقة بالنفس فضلا عن أنها تتصف بالقوة، الأمر الذي يجعلها تتقلد المناصب القيادية في كثير من الأحيان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم الشمس في منزل الحظ تمدك بالنشاط والطاقة واليقظة الذهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر، تميل للتأمل ويساعدك ذلك على تحديد المشاكل وأسبابها وينصحك الفلك أن تتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة العالمية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.