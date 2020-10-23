حظك اليوم الجمعة 23-10-2020 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يشعر بالسعادة عند مساعدة من حوله، ويسعى دائما إلى الاجتماع بمحبيه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك إصرارا ويدفعك لتستثمر نشاطك ومواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اخطُ بثقة نحو من تحب فالقمر في برجك يجعلك ساحرا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.