حظك اليوم الجمعة 23-10-2020 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

تتعامل امرأة برج القوس بلغة العقل والمنطق دائما مع الآخرين، الأمر الذي يُشعر المحيطين بها بالراحة والاطمئنان دائما، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إظهار مواهبك ويخدم خططك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تنجح اليوم في اختيار كلمات مؤثرة ويساعدك ذلك على تهدئة أي مواقف متوترة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.