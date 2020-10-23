حظك اليوم الجمعة 23-10-2020 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

برج الجدي من الأبراج العقلانية بطبيعتها التي تقدم المساعدة للغير، فهو يخدم الآخرين بشكل كبير دون أي تردد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يسلط الضوء على المال وبعض الالتزامات وعليك أن تعتني بأعمالك وحساباتك تجنبا للخسارة والأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بألا تبالغ في رغباتك ولا تغامر في أقوالك ووعودك تفاديا للتورط في أمور غير مدروسة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.