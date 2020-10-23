مرشحو تنسيقية الأحزاب من شبين القناطر: الانتخابات مش ديكور

وجه مرشحو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، عدة رسائل للمصريين وأهالي محافظة القليوبية طالبوهم خلالها بالخروج إلى صناديق الاقتراع ودحض أكاذيب قنوات الشر بأن الانتخابات محسومة، مؤكدين أن هذه الشائعات يروجها أهل الشر في إطار حربهم الشرسة على مصر بعد فشل كل مخططاتهم للقضاء عليه والنيل منها.

وأكد المرشحون أن المواطنين هم النواب الحقيقيون والمقاعد ليست ملكا للنائب ولكنه حق أصيل لكل مواطن شارك بإيجابية في اختياره.

وجاء ذلك خلال مؤتمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بعزبة أبو خضرة بشبين القناطر في ضيافة النائب محمود بدر ومرشح التنسيقية بالقائمة، والذي بدأ بالسلام الجمهوري ودقيقة حداد علي أرواح شهداء مصر بحضور أكثر من ألفي مواطن وكلٍ من النائب محمود بدر و النائب أحمد زيدان ومي كرم جبر وعمرو يونس وعمرو درويش وأميرة العادلي ومارثا محروس ومارسيل سمير، مرشحي القائمة، وسها سعيد وعمرو حجاج عضوي مجلس الشيوخ عن التنسيقية والنائب سمير صبحي وحافظ عمران مرشحي دائرة شبين القناطر فردي مستقبل وطن ومدحت الكمار مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن القليوبية.

وقالت سها سعيد عضو مجلس الشيوخ إن محمود بدر رمز من رموز ثورة 30 يونيو ومشاركة المواطنين في الانتخابات هي أبلغ رد علي المشككين في نزاهة العملية الانتخابية كما تردد قنوات الشر من أكاذيب ضد مصر.

فيما قال أحمد زيدان عضو مجلس النواب ومرشح القائمة إن مشاركة هذا الكم من الأهالي في المؤتمر يمثل دفعة كبرى لكل مرشحي القائمة لخدمة الناس معلنا أن كل مرشح هو خادم للمواطنين وأعضاء التنسيقية أجمعوا على أن يكونوا صوت المواطن تحت القبة.

وقالت المرشحة مارسيل خليفة إن كل مواطن عين لنا في الشارع وكلنا في خدمة مصر وكل مرشحي القائمة جاءوا من قلب الشعب المصري لخدمة الوطن والمواطن تأكيدا لما رسخت له القيادة السياسية من تمكين الشباب في كافة المجالات.

وأشار المرشح عمرو درويش إلى أن كل مواطن حر عليه الخروج من أجل مصر موضحا أن كل مرشحي الشباب في القائمة هم جيل حمل على عاتقه مسؤولية خدمة الوطن والمواطن ومن غير مشاركة حقيقية لن يكون لهم دور، داعيا كل مصري للمشاركة الإيجابية ليكون ضمن الظهير الشعبي لأي نائب لأن نجاح الشباب تحت القبة مرهون بالمشاركة البناءة.

وأوضحت المرشحة أميرة العادلي أنه بدون المشاركة لن يكون هناك تمثيل حقيقي تحت القبة مشيرة إلى أن مصر تواجه حربا شرسة وامامها معركة كبيرة والانتخابات ليست ديكور كما يروج أعداء الوطن

وقالت المرشحة مارثا محروس إن المرأة المصرية تضرب في محفل من المحافل المثل في أنها علي قدر المسئولية وقادرة علي تخريج الأجيال التي تؤمن بالوطن، مشيرة إلى أن الشعب المصري قادر علي عبور كل الصعاب وبدعمه سنكون قادرين لخدمة الوطن

واختتم النائب محمود بدر المؤتمر بالتأكيد على أن المواطنين هم النواب الحقيقيين موجها التحية لكل المشاركين في المؤتمر حيث نزل لمصافحة كل الأهالي للمشاركة تقديرا منه علي المشاركة الفاعله وقال بدر حافظوا علي مصر الكبيرة ولاتنساقوا وراء جماعات الشر التي تريد تدمير الوطن بتمويل قذر