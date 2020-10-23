أمينة خليل عن مسلسل "ليه لأ": "صدفة.. وكنت مخضوضة لكن اتبسطت جدا"

قالت الفنانة أمينة خليل، إن مشاركتها في مسلسل "ليه لأ"، الذي عُرض عبر إحدى المنصات الرقمية خارج الموسم الرمضاني، جاء بمحض الصدفة.

وأضافت أميتة خليل، خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "مكنش قصدنا إننا نشارك في التجربة، وكانت صدفة هايلة، واتبسطت جدًا في تصوير المسلسل".

وتابعت الفنانة: "كنت مخضوضة من عرض المسلسل على منصة رقمية، والناس كانت قاعدة في البيت بسبب الحظر، وعرفوا إنهم يتفرجوا على المسلسل، واتبسطت من ردود الفعل".

وأوضحت أمينة خليل، أن مسلسل "نمرة 2"، سيعرض في 29 أكتوبر الجاري، مع كوكبة من كبار الفنانين بنظام الحلقات المنفصلة، وستدور كلها حول الحب.

وعرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة، التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة لكل من: "أحمد السقا، وتامر حسني، ومحمد هنيدي، ويسرا، ومحمد رمضان، وخالد الصاوي، وأصالة، وإلهام شاهين، ونيللي كريم، وخالد النبوي، ولبلبة، وأحمد داوود، وروجينا، وأشرف زكي، وجومانا مراد، ومحمد جمعة، وسلوى خطاب، وريهام عبدالغفور، وهالة صدقي، وجميلة عوض، ونجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضا: "ياسمين صبري، وأمينة خليل، وميريهان حسين، وغادة عادل، ودينا الشربيني، ولقاء الخميسي، وعمرو سعد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ونضال الشافعي، ووفاء عامر، ومريم حسن، ورزان مغربي، ومحيي إسماعيل، وبسمة، وأحمد رزق، ومي سليم، وهبة مجدي، وريم مصطفي، وإنجي المقدم، وآيتن عامر، وسمير صبري، وهاني رمزي، وصبري فواز، وأروي جودة، وكريم قاسم، وأحمد حاتم، ومحمد فراج، ونيقولا معوض، وأصيل عمران، واستيفاني صليبا".