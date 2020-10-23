سميح ساويرس: "شيلت كتير.. وهستمتع بالسنوات اللي باقية من عمري"

قال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة والراعي الرسمي لمهرجان الجونة، إن مدينة الجونة تطورت منذ إنشائها وتحولت إلى محفل ضخم يضم مركزا سياحيا وثقافيا وفنيا.

وأضاف: "الواحد لما بيبدأ يحلم مش بيبطل وكل شوية نتبنى فكرة حلم ونعمل على تنفيذها، على سبيل المثال منذ عام أو عامين اقترحت وزيرة الثقافة قائلة يا ريت بقى تعملوا حاجة للموسيقى؟ قلت والله فكرة حلوة بدل ما نعمل قاعة للمؤتمرات قلنا نعمل قاعة مؤتمرات وقاعة احتفالات موسيقية".

وتابع خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "ON" في سهرة خاصة بمناسبة افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة: "واللي شجعني أكتر للفكرة إننا عاملين قاعة للموسيقى في سويسرا وقلت ماينفعش نعمل حاجة بره ومانعملهاش في مصر خاصة وأن سكان مصر 100 مليون وسويسرا 8 مليون نسمة وبالتالي لازم قاعة مصر تبقى اكبر وهذا سبب تدشين القاعة الجديدة".

وحول قاعة المؤتمرات الجديدة التي تشهد دورة مهرجان الجونة الرابعة، قال ساويرس: "احنا جربناها في فرح بنتي وإتاخرنا شوية بسبب جائحة كورونا اللي شنكلت كل حاجة في الحياة والصراحة 2020 عام غريب والمفروض السنة دي تتشال من الحساب".

وحول نعيه لخالد بشارة الذي يغيب لأول مرة عن المهرجان والذي لقى مصرعه في حادث سير يناير الماضي، قال: "هقول عنه إنه الراجل اللي شال عني الشيلة طول السنوات دي وأنا مابقتش غاوي أشيل، وانا بعتبر أني شيلت كتير ولازم أستمتع بالسنوات اللي فاضلة من عمري والواحد لو ملقاش حد يشيل عنه الشيلة هيضطر يشيل هو، وخسارة خالد بشارة هي الأكبر في حياتي".