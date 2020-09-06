تامر حسين يحرج متحدث جيش الاحتلال: أصحاب الحق والأرض فلسطين

أحرج الشاعر تامر حسين، آفيخاي أدرعي، متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ما روج الأخير لأغنية "يا بلدنا يا حلوة" عبر صفحته، مشددا على أن مصر أقرب جار لإسرائيل.

قال آفيخاي: "مصر عزيزة علينا وتربينا على فنها وموسيقاها وأم الدنيا والنبي وصى على سابع جار".

فما كان من تامر حسين إلا أن يحرج آفيخاي ويسخر منه قائلا :"كل الأديان نادت بالإنسانية والسلام والمحبة والحق وأتمنى تكون أغانينا والفن اللي بنقدمه يحقق الهدف من السلام والحق ومش حاوصيكم على أقرب جار قصدي أصحاب الحق والأرض فلسطين وأهلها الطيبين المُناضلين بما إنك مُحب للحق والسلام أتمنى تكون رسالة إنسانية جمعتنا مش تويته للشكل العام".