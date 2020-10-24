"مسيرات ومؤتمرات".. أجواء ساخنة بدائرة طوخ وقها قبل انتخابات النواب

شهدت دائرة طوخ وقها المعروفة بمدرسة السياسة أجواء ساخنة في إطار منافسات إنتخابات مجلس النواب المقررة ضمن محافظات المرحلة الثانية، حيث تشهد الدائرة دعاية مكثفة من كافة المرشحين ومؤتمرات ولقاءات علي كافة المستويات، لكسب التأييد والحشد للخروج في الإنتخابات المقررة يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

ونظم النائب أحمد بدوي مرشح القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا مسيرة حاشدة بقرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، شارك فيها المئات من أهالي الدائرة لحث المواطنين على الخروج والمشاركة في الانتخابات البرلمانية والمقررة يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، ضمن محافظات المرحلة الثانية.

شارك في المسيرة 150 سيارة، حيث انطلقت من قرى ترسا مسقط رأس النائب وطافت قرى قرقشنده واجهور الكبرى وشبرا هارس وباقي قري الدائرة، لدعوة الناخبين للخروج والتصويت في الانتخابات.

وحمل المشاركون الأعلام المصرية واللافتات التي تدعو للمشاركة وحث المواطنين على التصويت ودعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر وائتلاف الأحزاب، كما شهدت المسيرة استقبال الأهالي للمرشح ومؤيديه بالطبل البلدي والمزمار، معلنين تأييدهم للقائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكد النائب أحمد بدوي مرشح القائمة الوطنية ضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري كواجب وطني غير قابل للتفريط، مشيرًا إلى أن المشاركة فى الانتخابات بقوة يعكس اهتمام وحرص المصريين على وجود غرفة تشريعية قادرة على سن حزمة من التشريعات لاستكمال بناء مصر الحديثة، واستكمال سلسلة الإنجازات التي بدأتها الدولة خلال السنوات الماضية.

ودعا بدوي إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم بكل حرية، في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي ستقام يومي السبت والأحد 7 و 8 نوفمبر المقبل.

وفي قرية ميت كنانة عقد عزيز سابق مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة طوخ وقها لانتخابات مجلس النواب مؤتمرا جماهيريا حاشدا لإعلان برنامجه الإنتخابي، مؤكدا أنه لا يمثل نفسه فقط ولكنه يمثل أهالي دائرة طوخ وقها بالكامل الذين بهم سيحقق كل الآمال والطموحات.

وأضاف "سابق" أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية الانتصار في معركتي البناء والبقاء ومواجهة التحديات الصعبة السياسية والاقتصادية، وعودة مصر إلى مكانتها الإقليمية والدولية وبناء المؤسسات الدستورية والتشريعية، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية وإقامة المشروعات القومية المختلفة.