32 مرشحا يتنافسون على مقاعد طوخ وقها بعد خروج النواب الحاليين

يتنافس 32 مرشحا على مقعدي دائرة طوخ وقها في انتخابات مجلس النواب، معظمهم من الوجوه الجديدة بعد خروج نواب المجلس المنقضي ولايته وتحولهم للقائمة الوطنية وهما النائب الدكتور محمد الفيومي رئيس حزب الحرية الحالي، والإعلامي أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان الحالي، واعتذار اللواء محمد أبوزيد عن عدم الترشح.

الأحزاب في الدائرة دفعت بمرشحين لحزب مستقبل وطن ومرشح للوفد الجديد الذي يمثله النائب الحالي رشاد شكري الذي يخوض المنافسة على الفردي هذه المرة بعد أن كانت قائمة تحيا مصر بوابة عبوره للبرلمان في 2015 والصحفي عماد بركات عن حزب مصر الحديثة ابن قرية العبادلة الذي كان إعلان ترشحه مفاجأة كبرى والباقي جميعهم مستقلون.

ومن المتوقع أن تشهد الدائرة خلال مرحلة الدعاية وستكون هناك مفاجآت كبرى وصراع كبير خاصة بين مرشحي مستقبل وطن والمستقلين الجدد فيما يحاول النائب رشاد شكري الدفاع عن مقعده الذي حصل عليه في 2015 ممثلا عن المصريين بالخارج.

وبالأسماء والرموز تستعرض "الوطن" مرشحي الدائرة وفق الكشوف النهائية للمرشحين

1- أسامة فتحى محمد عبدالرحمن عبدالوهاب - قلم مستقبل وطن

2- عزيز فؤاد عفيفى حمزة سابق - كتاب مستقبل وطن

3- رشاد عبدالحميد شكرى محمد – أسد الوفد الجديد

4- هبة سعيد عبدالعزيز السيد – كف مستقل

5- أحمد صالح الدين أحمد عوده - حصان مستقل

6- أحمد حسن صالح أحمد سرور - تمثال نهضة مصر مستقل

7- على عادل على عبدالعظيم محمد - ساعة يد مستقل

8- محمود محمد عليوه عبدالحى – تمساح مستقل

9- عماد الدين السيد حسين شعبان – مدفع مستقل

10- أشرف شعبان أحمد عطية – صقر مستقل

11- إيمان عاشور عبدالحى إمبابى – شمعة مستقل

12- حسام عبدالستار السيد على محمود - سفينة مستقل

13- مصطفى أحمد السيد إبراهيم - طائرة هليكوبتر مستقل

14- كمال السيد أحمد عثمان- غزال مستقل

15- أحمد غنيم عبدالخالق غنيم – ديك مستقل

16- محمد محمود عبدالعال يوسف الغواص - بندقية صيد مستقل

17- أسامة محمد درويش عواد - عنقود عنب مستقل

18- عصام عبدالسميع عبدالحميد عاشور - لؤلؤة مستقل

19- محمود نجاح على سليمان النشار – منشار مستقل

20- سعيد السيد عبدالغنى السيد – أوتوبيس مستقل

21- تامر محمد عبدالعزيز إبراهيم رافع – عقرب مستقل

22- أحمد فكرى عبدالعزيز أحمد مصطفى – سكينة مستقل

23- عماد الدين سمير محمد الصغير – نجفة مستقل

24- عماد ماهر صابر حسن العطار - ثمرة موز مستقل

25- منصور محمد على قدح - سيارة نقل مستقل

26- شوقى محمود محمد حبيب - سماعة طبيب مستقل

27- حسين حسين محمد على علام – شاكوش مستقل

28- صابر السيد عزت السيد – شوكة مستقل

29- عصام محمد محمود مصطفى – منقلة مستقل

30- عمرو محفوظ على محمد حرحش - سهم مستقل

31- عصام الدين عبدالله معروف شافعى - غصن زيتون مستقل

32- عماد على إبراهيم على بركات - مصباح كهربائى مصر الحديثة