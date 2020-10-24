إقبال شبابي ونسائي على التصويت في أول أيام الانتخابات بالفيوم

بدأت عملية الاقتراع بلجان الانتخابات البرلمانية في محافظة الفيوم، لاختيار 10 مرشحين، موزعين على 4 دوائر انتخابية، ويصوت المواطنين في 284 مقرا انتخابيا، يضمون 633 لجنة فرعية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهدت اللجان الانتخابية، إقبالا كبيرا مع الساعات الأولى من عملية الاقتراع، خصوصا من الشباب والسيدات وكبار السن، متجاهلين الدعوات التي طالبتهم بعدم التصويت بحُجه أنّ "الانتخابات محسومة".

وانتشر شباب "حزب مستقبل وطن" أمام المقرات الانتخابية المختلفة؛ لمساعدة المواطنين في معرفة أرقام لجانهم وبياناتهم، وتوضيح طريقة التصويت الصحيحة لهم، لعدم بطلان تصويتهم.

وحرصت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، على تمشيط اللجان والمقار الانتخابية ومحيطها أولا بأول؛ للتأكد من خلوها من أي متفجرات، وانتشرت قوات الأمن داخل المقار لتنظيم المواطنين، وترك المسافة اللازمة بينهم، في إطار الاجراءات الاحترازية اللازمة، لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وبلغ عدد من لهم حق الاقتراع في المحافظة، 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبًا وناخبة، مقسمين على 4 دوائر انتخابية.

وتصم الدائرة الأولى، مقرها مركز وبندر الفيوم، مركز شرطة الفيوم، وقسمي أول وثان شرطة الفيوم، وجهزت 174 لجنة فرعية، موزعين على 63 مقرا انتخابيا، لاستقبال 585 ألفا و97 ناخبا لهم حق التصويت بالدائرة.

وفي الدائرة الثانية بمركز شرطة إطسا، جهزت 136 لجنة فرعية، موزعين على 75 مركزا انتخابيًا، لاستقبال 396 ألفا و365 ناخبا.

وفي الثالثة، التي تضم مركزي سنورس وطامية، جهزت 182 لجنة فرعية، موزعين على 73 مركزا انتخابيا، لاستقبال 594 ألفا و60 ناخبًا.

أما في الرابعة التي تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، جهزت 141 لجنة فرعية، موزعين على 73 مركزا انتخابيا، لاستقبال 433 ألفا و707 ناخبا.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنّه شكلت غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية، ومعرفة أي مشكلة وحلها فورا، مؤكدا توفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بشكل ميسور وتأمين اللجان الإنتخابية، فضلا عن توفير الكراسي المتحركة لكبار السن، للوصول إلى لجان الانتخابات دون تعب، مشددا على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.