إجازات المدارس المتبقية خلال 2020: عطلة رسمية وأيام استثنائية

قاربت 2020 على النهاية ولم يتبقى سوى شهرين على بداية عام جديد، 18 عطلة رسمية كان إجمالي عدد العطلات الرسمية خلال عام 2020، وذلك وفقًا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، ولم يتبقى من تلك الإجازات سوى يوم عطلة رسمية وحيد بالإضافة إلى بعض الإجازات الاستثنائية في بعض المدراس في مختلف المحافظات.

يتبقى خلال عام 2020 يوم إجازة رسمي وهو الخميس القادم بسبب ذكرى المولد النبوي الشريف، والموافق 29 أكتوبر، بعدما تم ترحيل الإجازة من يوم الثلاثاء 27 أكتوبر إلى الخميس من نفس الأسبوع.

وفي شهر يونيو الماضي قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ترحيل كل الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع وتحديدًا يوم الخميس، وحدث ذلك بالفعل في العديد من العطلات السابقة مثل إجازة 30 يونيو التي تم ترحيلها إلى 2 يوليو، وإجازة 6 أكتوبر إلى الخميس 8 أكتوبر.

بجانب يوم الإجازة الرسمي الوحيد المتبقي في 2020، تتبقى بعض المدراس التي ستحصل على إجازات بسبب وجود لجان لانتخابات مجلس النواب 2020 سواء محافظات المرحلة الأولى والتي تأتي من ضمنها محافظات الجيزة والإسكندرية وموعدها اليوم وغدًا الأحد، وتُقام الإعادة أيام 23 و24 نوفمبر، أما انتخابات محافظات المرحلة الثانية ومن ضمنها محافظة القاهرة، فموعد الانتخابات بها 7 و8 نوفمبر، والإعادة أيام 7 و8 ديسمبر، وسيحصل الطلاب وكل العاملين بالمدارس التي بها لجان انتخابية على إجازة على مدار أيام الاقتراع.

العام الدراسي الحالي والاستثنائي بسبب جائحة فيروس كورونا، بدأ السبت الماضي، على مستوى المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، وسط تطبيق وزارة التربية والتعليم للعديد من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة كل الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، ومن أهمها إلزام كل الطلاب بمختلف المراحل الدراسية بارتداء الكمامات الطبية، إلى جانب قياس درجات حرارة الطلاب قبل الدخول من بوابات المدارس.