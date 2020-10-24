إقبال كثيف من الناخبين على لجان الجيزة

شهدت اللجان الفرعية بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة، والتي يطلق عليها دائرة المشاهير، زحاماً كثفًا من قبل الناخبين منذ الساعة الأولى لفتح صناديق الاقتراع، خاصة في لجان مدارس أبوالهول المشتركة والجيزة الثانوية للبنات ومؤسسة البنين وصلاح الدين الأيوبي الابتدائية بشارع صلاح سالم.

وتشهد الدائرة منافسة شرسة بين رجال السياسة والمال والأعمال بعد اتساع نطاق الدائرة ودخول السباق مرشحين من الوزن الثقيل، لتشتعل الأجواء مبكرًا بتحرك أنصار المرشحين في كل أنحاء الدائرة، لمحاولة الحصول على أكبر قدر من الأصوات، خاصة بالمناطق الشعبية التي تتميز بالثقل الانتخابي.

ويتنافس بالدائرة 18 مرشحا فردي على مقعدين، من ضمنهم النواب الأربعة، وهم محمد أبوالعينين ومنتصر رياض وعبدالرحيم علي وأحمد مرتضي منصور.

وينافسهم كل من، زكي عباس عن حزب مستقبل وطن، والدكتور مصطفي عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وشريف بركات أحمد شمس الدين، ومروة سعيد فوزي الطحاوي، وهدى عدلي أحمد الملاح، ومحمود محمد محمود عبده أحمد، وميرفت إبراهيم عبدالعظيم إبراهيم غانم، ورجب أحمد رواش إبراهيم، وأحمد سمير محمد حسين الشيخ، وأحمد مجدي سيف النصر محمود مسلم، وناصر فاروق عبدالحميد محمد سيد، ومصطفى محمد مرسي أحمد ورحاب محمود عثمان محمود عمر، وسمير عبدالعظيم عوض عبدالمقصود".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تخصيص خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات بمقر الهيئة، وذلك لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظي ودوري، ورصد أي شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

وتجرى غرفة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بشكل دوري مع رؤساء المحاكم الابتدائية التي تجري فيها انتخابات المرحلة الأولى، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ورصد أي شكاوى تتعلق بها، وخصصت الهيئة الخط الساخن رقم 19826 لجميع أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ومشرفين ومتابعين للانتخابات والرد على كافة الاستفسارات.