صحة كفر الشيخ تعلن وفاة 3 مصابين بكورونا

سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، 3 حالات وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهم العلاج بقسم العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، أن المتوفيين الثلاثة ضحايا كورونا، هم: "أ.إ.م - 40 عامًا"، وتقيم بمدينة الحامول، و"ف.م.م - 55 عامًا"، يقيم بمدينة بيلا، و"م.ع.س - 74 عامًا"، ويقيم بقرية دمرو الحدادي، التابعة لمركز سيدي سالم، وكانوا يتلقون العلاج بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

وقال المصدر، إنه جرى تغسيلهم طبقًا للاشتراطات الطبية المتبعة لمصابي فيروس كورونا المستجد، ونقلهم عن طريق سيارة إسعاف مخصصة لذلك الغرض، تمهيدًا لدفنهم بالطرق المتبعة، وفق بروتوكول وزارة الصحة الخاص بضحايا فيروس كورونا.​

وكان الدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، أعلن خروج 6 حالات من المصابين بفيروس كورونا، من قسم العزل بالمستشفى، بعد تعافيهم وتحسن حالتهم.

وأضاف "زغلول" أن المستشفى يقدم الرعاية الكاملة لمن يثبت إصابته بفيروس كورونا، حيث يجري تقديم العلاج اللازم وفق البروتوكولات المحدثة من وزارة الصحة، كما يجري توفير الواقيات الشخصية للفريق الطبي، الذي يتعامل مع المصابين بالفيروس المستجد.

وتوجد أقسام لفرز وعزل مصابي كورونا في مختلف المستشفيات العامة والمركزية بكفر الشيخ، ويجري تقديم الدعم اللازم لهم، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية فائقة، إلى المستشفيات المجهزة، سواء عزل بلطيم، أو قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.

وفي سياق مختلف، قررت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، تخفيض العدد في السكن بالمدن الجامعية بنسبة 50%، لتحقيق الإجراءات الوقائية داخلها، وحماية الطلاب والعاملين بالمدينة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح له، أنه سيتم العمل أيضًا على توفير أدوات التطهير بالمدن الجامعية، لتطهيرها بصورة دورية، مع تجهيز عيادة طبية، وإمدادها بمقياس حرارة، للعمل على توقيع الكشف الحراري على الطلاب قبل الدخول، لضمان سلامتهم، ومنعا للعدوى.