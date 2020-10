سعيد تغماوي خلال ندوته بالجونة: المهرجانات في العالم شبه متوقفة

أعرب الفنان الفرنسي سعيد تغماوي عن سعادته بتكريمه في مهرجان الجونة، موجهًا الشكر للمهندس نجيب ساويروس وشقيقه سميح ساويروس على التكريم.

وبدأت قبل قليل ندوة الفنان سعيد تغماوي، والمقامة حاليًا على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بقاعة أودي ماكس بالجامعة الألمانية في الجونة.

يدير الندوة انتشال التميمي مدير المهرجان، كما تشارك في الحضور بشرى.

وقال "تغماوي" خلال الندوة إن إقامة مهرجان الجونة في هذا التوقيت شيء استثنائي، لأن المهرجانات في العالم شبه متوقفة.

وأشار الفنان الفرنسي إلى أن المهرجانات في المغرب يصعب إقامتها في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا، وكذلك فرنسا التي عادت لغلقها مرة أخرى.

سعيد تغماوي ممثل فرنسي من أصل مغربي ولد في فيلبينت، سين سان دوني، من أبوين مغربيين، ترك المدرسة في سن مبكرة، وأصبح ملاكمًا، واحتل المرتبة الثانية في فئته العمرية في الملاكمة بفرنسا، بدأ حياته المهنية في فيلم (La Haine) عام 1995 مع المخرج والممثل ماثيو كاسوفيتز.

من أهم أعماله، (The Infiltrator) عام 2016، (My Brother the Devil) عام 2012، (Stranded) عام 2010، (Vantage Point) عام 2008 وحاصل على جائزة سيزار، الجائزة الأهم في فرنسا.

ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق مساء أمس، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، "يسرا، ليلى علوي، لبلبة، إلهام شاهين، هالة صدقي، شيرين رضا، أمينة خليل، أحمد السقا، خالد الصاوي، عمرو يوسف، آسر ياسين، تامر حبيب، محمد فراج، أحمد داوود وزوجته علا رشدي، أروى جودة، غادة عادل، أيتن عامر".

وشارك في حفل الافتتاح سمير صبري، بشرى، رانيا يوسف، ياسمين صبري، هاني رمزي، باسل الخياط، أشرف زكي، روجينا، خالد النبوي، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، نيقولا معوض، أحمد مالك، هدى المفتي، سلمى أبو ضيف.

وحرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، خلال حفل الافتتاح، على تكريم الفنان الراحل محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات "رضا" وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحًا كبيرًا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدمت الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.