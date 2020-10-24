ضبط 259 قضية مخدرات وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 196 قطعة سلاح ناري بحوزة 168 متهمًا، وتنفيذ 81656 حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبط 259 قضية مخدرات بحوزة 278 متهمًا، و56 هاربًا، و29 متهما بممارسة أعمال البلطجة، 179 دراجة نارية مخالفة، و22306 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

جرى إعادة 3 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، وفحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.