نواب الشيوخ: الوعي لدى الناخبين أحد أسباب نجاح العملية الانتخابية

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أهمية العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر منذ انطلاق الساعات الأولى من انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والتي تجرى في 14 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأشار النواب إلى حرص المواطنين على المشاركة في اختيار نوابهم بشكل ديموقراطي، وهو ما يدلل على زيادة درجة الوعي بين فئات المجتمع.

وشدد النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، على أهمية استكمال المؤسسات التشريعية بغرفتيها النواب والشيوخ.

وأشار لـ "الوطن": "مصر قطعت شوطًا طويلًا من أجل بناء مؤسساتها، عقب ثورة 30 يونيو، وبموجب التعديلات الدستورية عادت الغرفة الثانية للبرلمان للحياة في ثوبها الجديد (مجلس الشيوخ)، والذي يضم نخبه من أصحاب الكفاءات والخبرات في جميع المجالات.

وأشار إلى أن مشاركة الناخبين في هذه الانتخابات هو تأكيد أن الدولة المصرية مستمرة في بناء مؤسساتها. موضحًا أن "انزل شارك" ليس شعارًا، ولكنه حقيقة، لأنه بمشاركتك ستستطيع اختيار من سيمثلك تحت قبة البرلمان لمدة 5 سنوات.

ريهام عفيفي: الانتخابات البرلمانية تمثل عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا

وأكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية من أجل مصر، أن الانتخابات البرلمانية تمثل عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا، ولا سيما في ظل استشعار كل مواطن على أرض مصر نزاهة الانتخابات وحياديتها، في ظل الدور الذي تقوم به أجهزة الدولة لإخراج الانتخابات في أزهى صورها أمام العالم.

وقالت لـ "الوطن" إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية أمر يعكس اهتمام الناخبين باختيار مرشحيهم، لافتة إلى أن أبرز ما يميز الساعات الأولى من انطلاق ماراثون الانتخابات هو طوابير النساء والشباب التي توضح اهتمام المصريين بهذا العرس الديمقراطي.

عمارة: وعي المواطن بأهمية المشاركة في الانتخابات النيابية تولدت شرارته منذ ثورة يونيو

وأوضح النائب الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسية أهمية العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر الآن في ظل انطلاق التصويت لانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب.

وقال لـ "الوطن" إن وعي المواطن بأهمية المشاركة في الانتخابات النيابية تولدت شرارته منذ ثورة يونيو، ولا سيما في ظل حرص مؤسسات الدولة على إخراج المشهد الانتخابي بشكل يليق بسمعة دولة في حجم مصر.

وتوقع "عمارة" زيادة نسبة الإقبال خلال الساعات القادمة للمشاركة في اختيار مرشحيهم لبرلمان 2020 في المحافظات التي تشهد المرحلة الأولى من الانتخابات.

وانطلقت الانتخابات البرلمانية للمرحلة الأولى في الساعة التاسعة صباحًا اليوم، وشهدت الساعات الأولى توافد النساء والشباب على اللجان الفرعية بالمحافظات الـ 14 التي تجرى فيها الانتخابات، ويستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا الأحد.