التصريح بدفن طفل توفي داخل أحد الأندية بعد التدريبات في العاشر من رمضان

صرحت نيابة مدينة العاشر من رمضان، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بدفن طفل توفي بعد الانتهاء من تدريبات كرة السرعة، داخل نادي الرواد بالمدينة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بوفاة اللاعب عمر عبدالعظيم محمد، بعد الانتهاء من تدريبات فتنس كرة السرعة، داخل نادي الرواد بالعاشر من رمضان.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الوفاة طبيعية، وجرى نقل الطفل إلى مستشفى ابن سينا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان.

في السياق ذاته، أصدرت إدارة النادي بيانًا نعت فيه الطفل، جاء نصه: "ينعى مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أبو الحجاج عبدالغني، والمدير التنفيذي وجميع العاملين بالنادي، وفاة اللاعب عمر عبد العظيم محمد، قضاء وقدرًا بعد الانتهاء من تدريبات فتنس كرة السرعة".

وأضاف البيان: "نسأل المولى عز وجل أن يُدخله فسيح جناته ويلهم أهله وأسرته الصبر والسلوان.. ويعلن النادى الحداد لمدة ثلاثة أيام".

وأثارت وفاة الطفل حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقدموا التعازي لأسرته، التي انهالت عليها التعليقات، متضمنة عبارات الدعاء بالرحمة للفقيد والصبر والسلوان لأسرته.

على جانب آخر، أكد مصدر أمني عودة الطالبتين اللتين حررت أسرتاهما محضرًا باختفائهما أمس الأول.

وورد إخطار لمدير أمن الشرقية، يفيد بتلقي قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بلاغًا باختفاء طالبتين بعد خروجهما من إحدى المدارس الثانوية العامة الكائنة بدائرة القسم.

وشُكل فريق بحث، وتوصلت الجهود إلى مكانهما، وتبين عدم وجود أي شبهة جنائية، وأعيدا إلى ذويهما، وتحرر محضر بالواقعة.