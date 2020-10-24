ضبط 6 أطنان لحوم دواجن مخالفة بمجزر في مشتول السوق بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتسعى لتطوير ورفع كفاءة المجازر الآليه للحوم و الدواجن، وتوفيرها للمواطنين بالجودة والسعر الاقتصادي المناسب، مشددا على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة أولا بأول، وتكثيف الحملات التموينية والبيطرية والصحية على المجازر بنطاق المحافظة؛ للتأكد من سلامة المعروض منها، وحفاظا على البيئة وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم)، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، شنت حملة تفتيشية على محلات الجزارة و شوادر بيع اللحوم، وثلاجات حفظها وبيعها بمركز مشتول السوق، أسفرت عن ضبط مجزر دواجن مخالف، يفكك دجاج مجمد، إنتاج شركة أخرى ويقطعها، ويعيد تعبأتها وتجميدها في الأكياس الخاصة به، وضبط 6 أطنان و600 كجم دجاج مخالفة، وسحبت عينات لتحديد صلاحيتها، وتحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطري.

وتتواصل الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري بالشرقية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

على جانب آخر، تستمر الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال النظافة والتخلص من المقالب العشوائية، ورفع ما بها من مخلفات وقمامة، ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، للحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين، تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وشدد أكد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن، بضرورة التخلص من القمامة والمخلفات أولا بأول، الموجودة بالمقالب العمومية؛ للحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وفى هذا الإطار، تابع وجيه سعدون، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، أعمال تسوية وتمهيد المقلب العمومي وإعداده لاستقبال جميع كميات القمامة الواردة إليه من المدينة والوحدات المحلية، التي تقدر بـ180 طن يوميا، مشيرا إلى أنه تحمل سيارات رئاسة المركز بالقمامة على مدار اليوم، بحمولات واوزان مختلفة، تقدر بـ60 طن قمامة يوميا، تنقل إلى المقلب العمومي بالخطارة، وأخمدت الحرائق والأدخنة المنبعثة ذاتيا بالمقلب؛ لتوفير مناخ وبيئة نظيفة للمواطنين.