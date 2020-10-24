حملات لإزالة الدعاية الانتخابية من جدران المنشآت الحكومية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية؛ لفتح الطريق أمام الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالى للمدن.

وأكد "غراب" على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة إزاله الملصقات الخاصة بالدعاية الانتخابية كافة، التابعة لمرشحي مجلس النواب، الموضوعة بالمخالفة علي جدران المنشآت الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، رفعت رئاسة حى أول الزقازيق الإشغالات بنطاق الحي، وشارعي الجيش والمحطة، وميداني التحرير وعرابي، وشارع مولد النبي والحلقة، وكوبرى أبو عميرة، وشارع البوسطة، بالاشتراك مع شرطة المرافق.

وأزالت رئاسة مركز ومدينه الزقازيق، بالتنسيق مع الوحده المحلية بشيبة، الملصقات من على الحوائط والأعمدة والبلدورات النيوجرسي بنطاق الوحدة المحلية، ومرت الوحدة المحلية ببردين؛ للتأكد من عدم وجود لوحات إعلانية خاصة بالدعاية الانتخابية على طول طريق الزقازيق - بلبيس العام.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، حملة لرفع الإشغالات كافة، بشوارع المدينة لإعادة الانضباط والقضاء على العشوائية وفك الاختناقات المرورية بوسط المدينة، ورفع الباعة الجائلين وفتح الطريق أمام عبور المارة، واستعادة المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

ورفعت الباعة الجائلين من أمام صيدلية عبدالعزيز، ومحيط ميدان الشهداء، وكوبري الري الجديد، وأمام مكتب البريد، وشارع النصر بأكمله حتى ميدان الحصان، وبداية من هذا الميدان حتى مثيله العروبة.

ورفعت الاشغالات وتفريق الباعة، وإخلاء المنطقة تماما، ونبه عليهم بعدم الوقوف في الأماكن غير المخصصة لهم، وكذلك أصحاب المحال التجارية بعدم وضع أية إشغالات بحرم الطريق، التي تعوق الحركة المرورية.