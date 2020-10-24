373 لجنة فرعية تستعد لاستقبال مليون و39 ألفا و51 ناخبا في أسوان

تستعد بعد قليل، 373 لجنة فرعية في مراكز محافظة أسوان الـ5، وهي: "أسوان، ودراو ، وكوم أمبو، ونصر النوبة، وإدفو"، لاستقبال مليون و39 ألفا و51 ناخبا وناخبة، في انطلاق الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بأسوان، التي تستمر يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، وتنطلق في 4 دوائر، لاختيار 5 مقاعد فردية، اثنين بـ"أسوان- دراو"، وواحد في "كوم أمبو، ونصر النوبة، وإدفو"، وتم مراجعة أعمال التعقيم والتطهير داخل اللجان وبمحيطها.

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كل الجهات المعنية، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية، والظهور بالشكل المشرف والراقي، لتحويل ماراثون انتخابات مجلس النواب إلى عرس ديمقراطي.

وأكد "عطية" في تصريحات صحفية، وقوف المحافظة على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين، دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر؛ إذ يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجيستي فقط، موجها بتشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ على مقار اللجان الانتخابية، التي ستشهد أيضا مرورا مفاجئا منه شخصيا، لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أي أوجه قصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها؛ إذ يعتبر هذا الإجراء بمثابة تقييم للأجهزة التنفيذية ومسؤولي المحليات.

وكلف محافظ أسوان بسرعة الانتهاء من كل التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان، مع تعقيمها وتطهيرها، وتركيب بوابات للتعقيم أمامها، علاوة على توفير المطهرات والصابون، والالتزام بارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أهمية توفير المناخ الملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة تامة، من خلال وضع جميع اللجان في الطابق الأرضي، لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة.