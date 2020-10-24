تفاصيل قنوات التعليم الجديدة.. اسأل والمدرس "هيجاوب والحصة شغالة"

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، إنَّ الوزارة ستعلن في منتصف نوفمبر المقبل، إطلاق قناتين جديدتين للمواد التعليمية، بخلاف قناة "مدرستنا" التي انطلقت مع بداية العام الدراسي.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ القناتين سيتضمنا تقديم المناهج بشكل مختلف أقرب للشكل التفاعلي الذي ظهرت به قناة "مدرستنا"، حيث ستزيد جرعة الرسوم التوضيحية والفيديو جراف والأِشكال البيانية، وسيتمّ إدخال خاصية التفاعل بين الطالب والمدرس حيث سيرسل الطالب أسئلته للمدرس عن طريق منصة سيتمّ تحديدها قريبًا، ربما الأقرب في الوقت الحالي هو أن تكون عبر صفحة رسمية للقنوات التعليمية، يرسل من خلالها الطالب السؤال ليرد عليه المدرس وقت الحصة الدراسية.

"التعليم" تواصل إجراءاتها الاحترازية في المدارس ضد كورونا

وترصد "الوطن"، تفاصيل الإجراءات الاحترازية من وزارة التربية والتعليم لمواجهة الموجة الثانية من كورونا بالمدارس على مستوى الجمهورية، وهي كالتالي:

1- غلق التكييفات والمراوح داخل الفصول، تنفيذًا لنصائح وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، نظرًا لأن هذه الأجهزة قد تكون سبب في اتساع دائرة انتشار الفيروس حال وجود أي شخص مصاب، والاعتماد بشكل رئيسي على منافذ التهوية الطبيعية "الشبابيك والأبواب".

2- تخصيص بوابات للحضور وأخرى للانصراف، ومنع انتظار أولياء الأمور لأبنائهم خارج أسوار المدرسة.

3- صرف الطلاب من المدرسة في جدول زمني حيث يتم خروج طلاب كل فصل على حدة.

4- زيادة جرعة النظافة والتطهير في المدارس، وخاصة دورات المياه، التي سيتمّ وضع علامات استرشادية عليها لمنع تزاحم الطلاب بداخلها، وتخصيص أحد عمال المدرسة لدخول وخروج الطلاب.

5- تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتنفيذ إجراءات التباعد بين الطلاب، وتعقيم المقاعد الخشبية للوقاية من كورونا.

6- تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياة يوميًا قبل وبعد إنطلاق اليوم الدراسي بكافة المدارس.

7- مخاطبة الجهات المعنية بفض الأسواق المحيطة بالمدارس، وعدم السماح للباعة الجائلين بالتواجد في محيط المدرسة.

8- قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول المدرسة في الصباح وعدم السماح بدخول من تكون درجة حرارته مرتفعة عن المعدلات الطبيعية.