"المستلزمات الطبية": الإقبال على الكمامات ارتفع مع بداية الدراسة

قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، إن الإقبال على الكمامات الطبية والمطهرات الكحولية ارتفع مع بداية العام الدراسي الجاري، نظرًا لاشتراط وزارة التربية والتعليم دخول الطلاب إلى المدارس بالكمامة، لافتًا إلى أن أحدًا لم يشعر في الحصول على هذه المستلزمات بسبب كثرة مُصنعيها داخل مصر.

وبدأ العام الدراسي الاستثنائي بسبب جائحة كورونا السبت الماضي في جميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم وطبقتها على كافة المدارس، ومن أهمها ارتداء الطلاب للكمامة الطبية إجباريًا أثناء التواجد داخل المدرسة وعدم السماح بالدخول دونها، مع قياس درجات حرارة الطلاب على البوابات أثناء الدخول.

وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية لـ"الوطن"، أن مصر كانت تستورد الكمامات الطبية من الصين قبل أزمة كورونا، ولكن مع بداية الأزمة ووقف الصين تصدير الكمامات اشترى المصريون 180 خط إنتاج للكمامات، وأصبحت هناك وفرة في انتاج الكمامات الطبية داخل مصر، وانخفضت معها سعر علبة الكمامات من 350 إلى 50 جنيهًا، وأصبح لدى مصر ما يكفيها ويكفي الشرق الأوسط بأكمله من الكمامات.

وأشار "عبده" إلى أنه لا يوجد إحصاء محدد لإنتاج مصر من الكمامات الطبية، بسبب وجود 180 خط انتاج، موضحًا أن خط الإنتاج الواحد يكمنه إنتاج 50 ألف كمامة في الوردية الواحدة التي تمتد إلى 8 ساعات، وأصبحت مصر حاليًا لا تستورد كمامات من الخارج.

وأوضح "عبده" أنه بالنسبة للمطهرات فالكحول الإيثيلي هو مصدرها، وهناك 18 شركة قطاع أعمال تنتج المطهرات في مصر، وبالتالي ليس لدينا أي مشاكل بالنسبة للمطهرات أو الكمامات.

ووفقًا لرئيس شعبة المستلزمات الطبية، فإن استيراد مصر من الكمامات قبل أزمة كورونا كان لا يتعدى 5 ملايين كمامة سنويًا، لأنه لم يكن يستخدمها في مصر سوى أفراد الطاقم الطبي فقط.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد وضعت اشتراطات وطرق اختبار إنتاج الكمامات المصنوعة من خامة القماش، والتي تم اعتمادها من جانب وزارة الصحة، وجرى تعميم هذه الاشتراطات على كافة مصانع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة من أجل الالتزام بها في عمليات الإنتاج لضمان تحقيق عاملي الأمن والسلامة لصحة المواطنين، كما حرصت الوزارة على إتاحة هذه النوعية من الكمامات والتي تستخدم عدة مرات بدلا من الكمامة الطبية التي تستخدم لمرة واحدة، وبأسعار مناسبة لكل المواطنين.