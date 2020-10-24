محافـظ المنوفية يلتقي مواطنين لبحث شكواهم ويوجه بصرف إعانات عاجلة لهم

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عدداً من المواطنين في مكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم السبت، لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم، وذلك عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية، يوم الخميس الماضي، لتفقد أعمال رفع تراكمات القمامة بمنطقة "المطحن"، بحي غرب شبين الكوم .

فى بداية اللقاء وجه محافظ المنوفية بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لإمكانية إعادة بناء منزل وتأهيله حفاظاً على الأسرة من فصل الشتاء، وذلك في استجابة لشكوى مواطنة تقيم بمنزل عبارة عن حجرتين ومسقوف بالخشب، كما أمر بصرف إعانة مالية عاجلة مراعاة لظروفها الاجتماعية والصحية لزوجها، حيث أنه يعاني من بتر في أصابع اليد وقطع بالأوتار، ولا يستطيع العمل وليس لديهم مصدر دخل.

كما تضمن اللقاء صرف إعانة مالية لمواطنة تقيم بحي الشهيد عبد المنعم رياض بنطاق حي غرب شبين الكوم، وتعول 4 من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة، مراعاة لظروفها ومرض زوجها، وحفاظاً على مستقبل أولادها، وكذا صرف إعانة مالية لأخرى تعول 3 من الأبناء بالتعليم وليس لديهم اي مصدر دخل.

ووافق محافظ المنوفية على صرف إعانة مالية لسيدة تلتمس مساعدتها في تحمل تكاليف العلاج، وتحتاج إلى إجراء عملية مراعاة لظروفها الصحية، كما وجه بضرورة توفير كرسي كهربائي لمواطن من ذوي الهمم، يقيم بناحية "منشأة السادات"، في مدينة الشهداء، لمساعدته على الحركة وممارسة حياته بشكل طبيعي، فضلاً عن صرف إعانة مالية له.

وأكد المحافظ حرصه الدائم على التواصل المباشر مع كافة المواطنين، ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتاجاً، لرفع العبء عن كاهلهم، وتحسين مستوى المعيشة، بهدف تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.