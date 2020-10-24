تمويل 107 مشروعات اقتصادية بـ655 ألف جنيه في محافظة المنوفية

عقدت لجنة القروض بمحافظة المنوفية، اجتماعا برئاسة اللواء علاء رشاد، سكرتير عام المحافظة، ومديري إدارات الحسابات، والشؤون القانونية، وشؤون الإنتاج، والصناعات الحرفية، والتنمية بالمحافظة، ومول 107 مشروعات اقتصادية، بإجمالي 655 ألف جنيه في مختلف المجالات، من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات لمشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بدعم المشروعات الاقتصادية المقدمة للأسر بالقرى والأحياء الشعبية،

وأوضح السكرتير العام، أنه تمت الموافقة علي تمويل 107 مشروعات، سبق أن تقدم بها المواطنين إلى الوحدات المحلية، وتم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين في مجالات الإنتاج الحيواني (تربية أغنام وماعز)، بإجمالي 205 آلاف جنية، ومشروعات الميكنة الزراعية (ماكينة ري – عزاقة – دشاشة - حصادة – فراطة)، بإجمالي 118 ألف جنيه، ومنافذ البيع والتوزيع (حدايد وبويات- بيع ملابس جاهزة – بيع منظفات)، بإجمالي 20 ألف جنيه، ومشروعات متنوعة (ونش رفع – ماكينة تصوير- ماكينة تريكو- صناعة السيرما – فرازلبن ــ رى بالتنقيط ) بإجمالي 312 ألف جنيه، فضلا عن تسليم 14 عقدا لمشروع العمل بأنظمة الري الحديث، لعدد من المزارعين، وتقديم أوجه الدعم كافة، لتحسين مستوى المعيشة.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، علي ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وضرورة سداد الأقساط في مواعيدها، طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع، والمسلمة للوحدات المحلية والقروية، حتى يمكن للمشروع الاستمرار في تأدية رسالته التنموية الاقتصادية، التي تساهم في رفع مستوى المعيشة لفئات المجتمع كافة.