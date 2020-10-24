كفر الشيخ تنعى محافظها الأسبق المهندس نبيل حلاوة

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المهندس نبيل حلاوة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، وعضو مجلس الشورى السابق، ورئيس هيئة النقل العام الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة وطويلة فى العمل العام.

وتقدم محافظ كفر الشيخ، في بيان رسمي صدر عن ديوان عام المحافظة، بالعزاء لأسرة المحافظ الأسبق، ولنجله محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ.

وشغل المهندس نبيل حلاوة منصب محافظ كفر الشيخ لمدة 8 سنوات و5 أيام، خلال الفترة من 14 مارس 1983 حتى 19 مارس 1991، وكانت له بصمات كبيرة خلال تلك الفترة.

والمهندس نبيل حلاوة هو والد رجل الصناعة وعضو مجلس الشيوخ الحالي محمد حلاوة، وتجرى حالياً ترتيبات دفن جثمانه في مقابر العائلة وتحديد مواعيد العزاء.

وجاءت وفاة المحافظ الأسبق بعد أقل من أسبوع على أداء ابنه اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ، يوم الأحد الماضي 18 أكتوبر، في الجلسة الافتتاحية للمجلس، وقال على هامش الجلسة الإجرائية إنَّ المجلس يُعد الغرفة النيابية الثانية، التي تدرس القوانين، وتخلق توازناً بين كل فئات المجتمع وأطيافه كافة، وهو ما سينعكس بدوره على القضايا التي سيناقشها المجلس.