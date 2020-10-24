وزيرة التجارة تستعرض سبل الارتقاء بـ"حماية المنافسة" ومنع الاحتكار 

أكّدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على الارتقاء بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في خلق مناخ ملائم للمنافسة العادلة وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومي، الأمر الذي يسهم فب تدعيم قواعد اقتصاد السوق الحر، مشيرة إلى أنَّ الجهاز يعد أحد أهم الركائز الأساسية في منظومة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجرتها وزيرة التجارة، صباح اليوم لجهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية، حيث استعرضت مع فريق العمل برئاسة إبراهيم السجيني والذي تمّ تكليفه مؤخراً، كقائم بعمل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، منظومة العمل بالجهاز والخطط والبرامج المستقبلية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

شارك في الزيارة كل من حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، وحنان سلام مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسى وتنمية الموارد البشرية .

وقالت إن الجهاز يضم نخبة متميزة من الكوادر الفنية والعلمية المتميزة والتي تمثل المكون الرئيسي في تطوير منظومة عمل الجهاز ليقوم بدوره وفق رؤية ومنهجية محددة وبمعايير واضحة تتوافق مع النظم والمعايير الدولية.

وفي هذا الإطار، أشارت جامع إلى أهمية مراجعة الهيكل التنظيمب للجهاز لإيجاد إطار مؤسسي قوي يساعد على تطوير منظومة العمل بطريقة ديناميكية تسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين كل العاملين، وبما ينعكس ايجابا على الارتقاء بمكانة الجهاز إقليميًا ودوليَا

وأكّدت جامع، حرص الوزارة على التزام الجهاز بالحيادية التامة في بحث كل القضايا التي يتمّ دراستها لمختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أي ممارسات تعيق دخولها الأسواق وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.

ومن جهته، أوضح إبراهيم السجيني القائم بعمل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنَّ الجهاز ملتزم بدوره الرئيسي في إرساء قواعد اقتصاد السوق الحر وتوفير الحماية اللازمة للصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة أو احتكارية قد تؤثر سلبا على منظومة المنافسة داخل الاقتصاد المصري.

وعبّر "السجيني"، عن ثقته الكاملة في الكوادر البشرية المؤهلة المتواجدة داخل الجهاز والتي تمتلك خبرات كبيرة جعلت من جهاز حماية المنافسة المصري، واحداً من اهم أجهزة المنافسة ليس فقط على المستوى الإقليمي، وإنما على المستوى الدولي أيضا، خاصة أن الجهاز عضو رئيسي في شبكة المنافسة الدولية.