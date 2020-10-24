صور.. مُسنة تطلب مساعدة محافظ الفيوم في معالجة ابنها من السرطان

طالبت مُسنة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساعدتها في علاج نجلها من السرطان، خلال جولته التفقدية، التي نظمها لمتابعة سير عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية بالفيوم، واستجاب الأخير لطلبها، ووعدها المحافظ بحل مشكلتها فورا.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنّ المحافظ طلب منهم أخذ بياناتها، ومعرفة طريقة للتواصل معها من خلالها.

وأشار "التوني"، إلى أنّهم بالفعل تواصلوا معها، وطلبوا منها التوجه إلى مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، ومقابلة الدكتورة أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، لتوفير طلبها، وبدء علاج نجلها فورا.

وكان محافظ الفيوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد عماد، تفقدا عددًا من لجان التصويت، في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وتذليل أي عقبات قد تواجه سير عملية التصويت.

وشملت جولة محافظ الفيوم، لجان مدرسة "عزة زيدان الرسمية للغات، ومدينة فارس للتعليم الأساسي، وجمال عبد الناصر الثانوية العسكرية"، بمدينة الفيوم.

وأشار الدكتور محمد التوني، المتحدث باسم محافظة الفيوم، إلى أنّ المحافظ اطمأن خلال الجولة على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقرات الانتخابية، وتفقد أماكن انتظار المشاركين في الانتخابات من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّ "الأنصاري" تابع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للوقوف على مدى التزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بأدوات ومستلزمات الحماية الشخصية كافة، حفاظا على سلامة الجميع.

يذكر أنه جهزت 633 لجنة فرعية، موزعة على 284 مقرا انتخابيا، بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا، وشكلت غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، لتلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ.